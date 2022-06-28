亞洲最大本土水下基礎完工 世紀鋼賴文祥支持漲電價

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哥本哈根基礎建設基金（CIP）彰芳暨西島離岸風電計畫與世紀集團28日舉行記者會宣布，台灣本土製造、亞洲首兩座9.5MW離岸風電水下基礎已正式完工，將於7月出海安裝。世紀鋼董事長賴文祥（圖）出席致詞。中央社記者趙世勳攝 111年6月28日

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（中央社記者賴言曦台北28日電）世紀集團今天舉辦記者會，宣布承攬彰芳暨西島離岸風電計畫的首兩座9.5MW水下基礎完工，7月將出海安裝。談及電價議題，董事長賴文祥認為，台灣電價一直都很便宜，支持政府適度反映成本、合理調漲國內電價。

丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）彰芳暨西島離岸風電計畫與世紀鋼共同宣告，亞洲最大首兩座9.5MW本土生產水下基礎正式完工，並即將於7月出海安裝。CIP在2018年以新台幣165億元委任世紀集團總價承攬彰芳西島離岸風場62座水下基礎；這次完工的9.5MW水下基礎，每座約使用2500公噸鋼材。

世紀鋼董事長賴文祥表示，世紀集團目前已挹注超過130億元，包含世紀風電台北廠房、世紀鋼觀音廠及雲林廠、世紀樺欣台中廠、投資大將作等，後續將額外挹注數十億進一步擴建新廠房及額外擴增產線，並與投資鏈合作，確保後續其他遴選風場乃至第3階段區塊開發風場的供貨順暢。

對於經濟部昨天拍板國內電價費率平均調幅8.4%，賴文祥指出，台灣電價一直都很便宜，相較之下，歐美等國電價高過台灣數倍，基於使用者付費的原則，支持政府適度反映成本、合理調漲國內電價。

CIP台灣區董事總經理許乃文表示，離岸風電催使本土製造業轉型，也讓台灣成為新南向政策國家投資與借鏡的指標，本土產業可長可遠的永續發展，需要政府、開發商和產業鏈同心呵護，未來也將力拚彰芳西島明年底全部併網。

彰芳暨西島離岸風電計畫執行長Dennis Sanou表示，政府必須以切合實際的觀點看待本土供應鏈的技術能力與生產量能，彰芳西島風場已與世紀集團草創出中部與北部的鋼構產業鏈聚落，呼應以興達海基為首的南部鋼構產業鏈。

Dennis Sanou指出，水下基礎製成的學習曲線與環安衛表現，絕非單靠一座風場訂單的磨練就能全本土落實，期望政策能全面考量後續數個風場的建置時程，以「準時併網為前提最大化國產化」來彈性檢討。

彰芳暨西島離岸風電計畫預計於2022年及2023年分別完成100M及500MW的併聯商轉。

據政府預估，2035年離岸風電將累積帶動3.2兆元投資，創造本土7.4萬人次就業機會。（編輯：楊凱翔）1110628