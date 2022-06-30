台積電力推再生能源 119年使用比重拚40%

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（中央社記者張建中新竹30日電）台積電積極採用再生能源，110年使用約16.7億度再生能源、憑證，占全公司用電量約9.2%，預計119年全公司生產營運據點40%用電量為再生能源。

台積電今天公布110年度永續報告書，台積電於報告書中表示，身為全球最大半導體技術與產能提供者，深切了解對當地與全球環境的責任，繼加入RE100全球再生能源倡議組織，110年進一步承諾139年淨零排放目標。

台積電指出，考量台灣再生能源市場現況及發展趨勢、未來半導體產品需求、自身產能成長，並持續執行最佳溫室氣體減量標竿作為，規劃於114年起碳排放零成長，並逐步下降；119年碳排放回到109年排放水準，並於139年含價值鏈一同達到淨零碳排放，而再生能源是邁向淨零排放的重要策略。

在再生能源使用方面，台積電統計，110年使用約16.7億度再生能源、憑證，約占全公司用電量9.2%。台積電計劃111年再生能源，占全公司用電量比重提升至10%。

台積電規劃自3奈米起，新廠再生能源占比達20%以上，並逐年增加購買量，預計119年全公司生產營運據點40%用電量為再生能源。

至於提升能源使用效率方面，台積電提升10奈米、7奈米及5奈米生產能效，110年節能7億度，預計111年進一步提升5奈米生產能效，持續節電7億度。（編輯：張良知）1110630