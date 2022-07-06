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塑化重挫電子翻黑 台股跌逾200點測試14100點支撐

2022/7/6 11:01（7/6 11:13 更新）
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台股6日開低走弱，至11時指數中場最低來到14083點，一度大跌逾260點，跌幅達1.8%（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）塑膠、金融股重挫，台積電等電子權值股盤中翻黑，拖累台股盤中大跌逾200點，一度跌破14100點關卡支撐。法人表示，多方力守14100點，大盤持續震盪築底。

美股4大指數走勢震盪，科技股呈現反彈，台股今天開低走弱，南亞貼息帶動塑膠股再次重挫。至11時指數中場最低來到14083點，一度大跌逾260點，跌幅達1.8%，成交值相對萎縮來到新台幣1349億元；電子股、金融、航運及塑化股弱勢。

電子權值股台積電盤中最多下跌7.5元，一度跌破440元支撐；鴻海、聯發科、台達電、日月光投控盤中翻黑，日月光投控和聯電盤中跌幅逾2%，記憶體族群弱勢，面板雙虎友達和群創在7月面板報價跌勢趨緩下逆勢翻揚。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今天盤中走勢震盪，下跌超過200點，測試5日低點14100點，加上台股5日收盤留長下影線，顯示多方力守14100點整數關卡。

展望台股後市，簡伯儀分析，近日大盤融資餘額持續減肥，預估今天量能約2100億元，價跌量縮顯示市場殺低意願不高；若今天收盤能再留下影線，代表大盤震盪築底，短線有機會再醞釀跌深反彈走勢。（編輯：張良知）1110706

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