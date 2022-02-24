烏克蘭：俄地面部隊自多方越界入境 部分遭擊退

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（中央社基輔24日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天宣布對烏克蘭發動重大攻勢數小時後，烏克蘭邊境防衛局表示，俄國地面部隊從若干方向越界開入烏克蘭。

烏克蘭邊境防衛局說，俄軍坦克車等重型裝備自北部若干州以及南部俄方兼併的克里米亞半島越界入境。

邊防局並表示，一名烏克蘭軍人在克里米亞邊界的砲擊中陣亡；這是在俄軍入侵下第一起經烏克蘭官方證實的軍人陣亡事件。

烏克蘭政府軍在與俄方支持下烏東分離分子的8年衝突中，蒙受慘重傷亡；但多年來迄未通報在南部克里米亞邊界上有任何人員喪生。

烏克蘭總統辦公室表示，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）總統在與美國總統拜登等世界各國領導人進行一連串緊急通話後，召集了軍方領導人開會。

總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podoliak）說：「烏克蘭武裝部隊正在進行激烈戰鬥。」

波多利雅科並表示，「我們蒙受到戰損，但在若干地方擊退了俄軍」，他未說明詳細情況。

烏克蘭官員表示，俄羅斯的主要攻擊目標是軍事基礎設施和飛彈發射井，並自北部邊界成功推進了5公里。

與此同時，一名目擊者透過電話告訴路透社，恐慌氣氛籠罩烏克蘭東部大城哈爾科夫（Kharkiv），許多市民試圖離開，城內傳來爆炸聲。

不願具名的這位目擊者表示，他位於哈爾科夫東區的公寓大樓窗戶因爆炸而震動。

丹麥外交部宣布，基於安全顧慮，已關閉位於基輔的大使館。捷克則因基輔安全嚴重惡化而暫閉使館，位在烏西利維夫市（Lviv）的領事館維持運作。

瑞典外交部長林德（Ann Linde）表示，已將使館剩餘人員遷移到利維夫，將在當地繼續運作。伊朗則勸告居住在烏克蘭的公民離境。（譯者：張璦/核稿：張佑之）1110224