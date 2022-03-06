烏克蘭和談代表死亡先遭指叛國 基輔官員後稱為國犧牲

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（中央社倫敦5日綜合外電報導）英國太陽報（The Sun）披露，烏克蘭一名參與和俄羅斯首輪和平談判的代表被發現遭殺害，基輔官員說，他是「為國犧牲」的英雄。

基輔官員表示，45歲的前銀行人士基里耶夫（Denis Kireev）是一名間諜，在一項「捍衛國家」行動中遭殺害。

報導中表示，基里耶夫參加第一輪烏俄和談，他的死因成謎。

社群媒體上瘋傳看似基里耶夫血淋淋橫死街頭的照片。

烏克蘭國會議員稍早稱基里耶夫犯下叛國罪，遭烏克蘭情治單位處決，但數小時後烏克蘭情報單位則稱他「為國犧牲」，讚揚他是英雄。

烏克蘭國防部主要情報局（Main Intelligence Directorate of the Ministry of Defense）在社群媒體發文表示，基里耶夫在內的3名情報人員在一項特殊勤務中遭殺害。他們因保衛國家而犧牲，讓烏克蘭更接近勝利。

俄羅斯和烏克蘭消息人士宣稱他涉及間諜活動，其中包括他可能是雙面諜。

基里耶夫的名字不在2月28日俄烏第一輪和談的官方代表團成員名單中。然而，他卻被拍到坐在談判桌的烏克蘭代表團這側。他在和談中扮演的角色目前還不清楚。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110306