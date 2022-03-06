更多編輯台推薦新聞：
Bryce Harper問王建民有缺人嗎 秀穿中信兄弟球衣合成照
運動

Bryce Harper問王建民有缺人嗎 秀穿中信兄弟球衣合成照

「創造安娜」假名媛怎能騙倒紐約上流圈？Netflix沒說完的事
娛樂

「創造安娜」假名媛怎能騙倒紐約上流圈？Netflix沒說完的事

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派直擊／15歲烏克蘭少女逃難巴黎 泣訴「我只想和平生活」
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭10/300

烏克蘭和談代表死亡先遭指叛國 基輔官員後稱為國犧牲

2022/3/6 17:53（3/6 18:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦5日綜合外電報導）英國太陽報（The Sun）披露，烏克蘭一名參與和俄羅斯首輪和平談判的代表被發現遭殺害，基輔官員說，他是「為國犧牲」的英雄。

基輔官員表示，45歲的前銀行人士基里耶夫（Denis Kireev）是一名間諜，在一項「捍衛國家」行動中遭殺害。

報導中表示，基里耶夫參加第一輪烏俄和談，他的死因成謎。

社群媒體上瘋傳看似基里耶夫血淋淋橫死街頭的照片。

烏克蘭國會議員稍早稱基里耶夫犯下叛國罪，遭烏克蘭情治單位處決，但數小時後烏克蘭情報單位則稱他「為國犧牲」，讚揚他是英雄。

烏克蘭國防部主要情報局（Main Intelligence Directorate of the Ministry of Defense）在社群媒體發文表示，基里耶夫在內的3名情報人員在一項特殊勤務中遭殺害。他們因保衛國家而犧牲，讓烏克蘭更接近勝利。

俄羅斯和烏克蘭消息人士宣稱他涉及間諜活動，其中包括他可能是雙面諜。

基里耶夫的名字不在2月28日俄烏第一輪和談的官方代表團成員名單中。然而，他卻被拍到坐在談判桌的烏克蘭代表團這側。他在和談中扮演的角色目前還不清楚。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110306

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀