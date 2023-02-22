特派專欄 新加坡惡鴉啄頭叼髮驚悚上演 都市自然夢想成難題

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新加坡後港地區有烏鴉出沒，甚至攻擊附近居民。圖為新加坡國家公園局在後港設置大型捕鳥鐵籠因應。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年2月22日

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中央社駐新加坡特派員侯姿瑩／2月22日

「水泥叢林」可能是新加坡給許多外國人的印象，不過實際住過一段時間就不難發現，在這個地狹人稠的城市國家裡，人與動物距離比想像中還近，不僅野豬、水獺咬人等都市驚悚事件層出不窮，最近的「主角」還換成了烏鴉。

「惡鴉啄頭叼髮」、「20分鐘襲10人」，這是新加坡媒體「新明日報」14日當天的頭版新聞，並搭配多張照片，其中最「生動」畫面莫過於黑色烏鴉狠狠叼起一名女子的一撮長髮，疼痛與驚嚇感全寫在女子臉上。這張照片也引起國際媒體注意，德國「世界報」網站將其選為當日最佳照片之一。

照片確實很吸睛，但這卻是令新加坡碧山地區居民很困擾的事。

住在碧山一帶組屋的居民指出，最近該區烏鴉攻擊性很強，只要有人經過，就會發動無差別攻擊。媒體實地觀察更發現，被烏鴉攻擊的受害者不分男女，僅僅20分鐘就有多達10人陸續遭殃。

除了碧山地區，後港地區隨後也傳出烏鴉襲人事件。一名女子走過組屋樓下，頭頂突然感到一陣疼痛，抬頭一看才知道原來自己被烏鴉攻擊，她向媒體表示，在後港住了幾年，雖然常看到烏鴉，可這是第一次被攻擊。

面對接二連三的烏鴉襲人事件，當地多個單位合作因應，包括修剪樹木、移除鳥巢、設置捕鳥陷阱等措施。所幸，目前沒有傳出更多「新案件」。

不過，這些事件也讓人不禁想問：烏鴉從何而來？

新加坡國家公園局網站資訊指出，新加坡常見的烏鴉學名為Corvus splendens，也稱「家鴉」，在都市化環境有很強的生存力，常在小販中心或垃圾桶附近覓食，對未妥善處理的廚餘「下手」。

新加坡國家公園局網站資訊指出，新加坡常見的烏鴉學名為Corvus splendens，也稱「家鴉」。（圖取自新加坡國家公園局網頁nparks.gov.sg）

據海峽時報等星媒報導，國家公園局在2020年接獲2750起有關烏鴉的投訴，也就是平均每天有7.5起，內容涉及烏鴉製造噪音、餵食烏鴉及烏鴉襲人等狀況。

烏鴉攻擊人類的原因又是什麼？公園局指出，主要有3個原因。第一、烏鴉會保護雛鳥，一發現有人接近就會發動攻擊；第二、若有人闖入烏鴉的「地盤」，牠會把入侵者視為威脅；第三、烏鴉報復心強，會攻擊冒犯過牠的人。

國家公園局還提醒當地民眾，烏鴉具有辨識人臉的能力，最好避開烏鴉「保護」的地盤。

事實上，除了烏鴉襲人，新加坡先前也曾傳出水獺、野豬咬人事件；民眾住家附近有猴子、野豬甚至水獺出沒，在當地人眼裡也早就見怪不怪。

新加坡地小人稠，700多平方公里（約台北市2.6倍大）國土面積容納500多萬人口。多年來，星政府致力打造「花園城市」，拉近人與大自然的距離，下一階段目標是把新加坡變成「自然之城」。

只是隨著星政府持續拓展自然空間，但在土地有限下，民眾如何與島上動植物「和諧共存」，似乎成為一道挑戰不小的難題。（編輯：陳惠珍）1120222