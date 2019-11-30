台灣是不可或缺夥伴 歐盟代表盼提升實質關係

9月正式接任歐盟駐台代表的高哲夫表示，台灣是國際社會不可或缺的夥伴，談到駐台4年的工作目標，高哲夫接受中央社專訪時提出3大優先任務，包括提升歐盟在台灣的能見度；促進台歐之間的連結，提升不同階層的實質關係，以及鼓勵更多台商到歐洲投資。中央社記者王騰毅攝 108年11月30日

（中央社記者侯姿瑩台北30日電）9月正式接任歐盟駐台代表的高哲夫表示，任內有3大優先目標，包括促進台商在歐洲的投資；台歐盟洽簽BIA也有助雙邊關係發展。他並表示，台灣是國際社會不可或缺的夥伴，不應被遺漏。

波蘭籍的高哲夫（Filip Grzegorzewski）是歐盟資深外交官，來台之前擔任歐盟對外事務部「亞洲事務協調會議」主席，過去也曾派駐北京，精通亞洲事務。

談到駐台4年的工作目標，歐洲經貿辦事處處長高哲夫日前接受中央社專訪時提出3大優先任務，包括提升歐盟在台灣的能見度；促進台歐之間的連結，提升不同階層的實質關係，以及鼓勵更多台商到歐洲投資。

他指出，台灣的外國直接投資（FDI）有31%來自歐洲，「我們是最大的投資者」；以數字來看，歐洲在台灣投資的金額超過500億歐元（約新台幣1.6兆元），並創造許多工作機會。然而，相較之下，台灣的對外投資中，歐洲僅占了3%。

為此，歐洲經貿辦事處規劃明年在台灣舉辦一場投資論壇，聚集在台的歐商代表、歐洲駐台官員及台灣企業界代表，盼以創新的方式促進台商在歐洲的投資。

高哲夫也列舉歐洲的優勢，包括歐盟28個會員國之間的人員、資金、服務等都能自由流通，以及歐盟申根區的免簽待遇等。

至於台歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA），他說，「這項協定有助雙邊關係的發展」，歐洲在台灣的投資已證明台灣是重要的夥伴，也希望看到歐洲有更多來自台灣的投資，這將有助加速推動BIA。

不過，推動BIA的具體時程仍須等待新的歐盟執委會上任後，才能決定。他說，台灣與歐盟是彼此的「好夥伴」，彼此間的信任與相互理解都有助於「協商一旦開始，進度就會很快」。

有關台歐盟在打擊假訊息方面的合作，高哲夫指出，假訊息在台灣、歐盟都是對民主的挑戰；台灣是歐盟理念相近的夥伴，雙方透過直接的對話來分享打擊假訊息的做法。例如，今年春天的歐洲議會選舉期間，歐盟建立一套有效因應假訊息的系統，歐盟也跟台灣分享相關經驗。

近年來台歐關係持續進展，並建立人權諮商、勞動諮商、數位經濟對話等新的對話平台。高哲夫說，未來將在現有對話機制下，深化雙邊關係。

此外，對於中國打壓台灣，高哲夫則強調，台灣是國際社會「不可或缺的夥伴」，包括在全球健康、飛安、氣候變遷等議題上都有重要角色；雖然因為台灣的特殊地位，正式參與某些國際組織是不太可能的選項，但這些議題需要各方共同努力，台灣不應該被排除在這些合作機制之外。

他說，歐盟需要找到一個方式將台灣納入相關的合作機制。他個人的想法是，透過創新做法提升台灣國際參與，突破以往的限制，讓台灣能夠與每一個夥伴在健康、飛安等議題進行合作。

高哲夫表示，有注意到台灣面對更多外來的壓力，就歐盟的觀點而言，台灣持續作為民主的燈塔是很重要的，台灣的民主、人權與法治可作為其他國家的範例。他相信，若能順利達成駐台的3項目標，「不僅是讓台灣與歐洲更親近，也會讓台灣成為更強健的國際參與者」。（編輯：張均懋）1081130