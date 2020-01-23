經濟衰退波及 中國職業足球隊紛陷財務困境

（中央社台北23日電）中國足球實力雖在全球排名不佳，職業球隊一擲千金的手筆卻已聲名在外。但受經濟衰退波及，中國職業足球隊1年多來相繼傳出資金困難，甚至拖欠薪資而釋出球員變現，乃至於解散的窘境。

綜合中國體育及財經媒體報導，2018年至今，中國職業足球隊相繼傳出資金困難，更不斷出現拖欠球員薪資的情況。像是貴州恆豐，2019年7月間更因為拖欠高價挖角的洋將薪資，導致對方拂袖而去，成為國際足壇新聞，還被媒體譏為「丟人到國際」。

此後，中國職業足球隊資金更趨惡化，相關降級甚至解散的情況持續至今。像是前身為「天津權健」的天津天海，便受到權健集團事件影響，不但在2019年初被迫改名，之後甚至必須釋出高薪挖角的球員以圖變現，維持球隊運作。

到2019年底，有更多的中國職業球隊，陸續因為資金難以為繼、被迫解散。據中國媒體報導，這些球隊包括雲南飛虎、大連超越、延邊富德、海南FC、大連超越、深圳人人等隊，都沒能邁過2020年的門檻。

今年元旦，中國萬達集團也透過官網發表聲明，宣布將從大連一方撤資，引起球迷及企業界譁然及揣測，不少球迷更驚呼「連地主家也沒有餘糧了」。為此，萬達數度強調，從大連一方撤資並不是因為資金問題，而是「尋求自己重建職業俱樂部」，但仍難消弭揣測。

1月中旬，擁有上海申鑫隊的衡源企業負責人徐國良，公開舉報上海銀行高管，使其資金問題隨之被媒體曝光。中國財經媒體報導，上海申鑫一直被資金問題纏身，導致球員變換頻繁，實力下降，面臨難以為繼的窘境。

中國職業足球隊由於開銷龐大，幾乎完全依賴母公司持續挹注才得以運作，這也使母公司的營運表現，反映在球隊的運作身上。

但即使是球隊實力相對堅強、球迷人數眾多的廣州恆大，背後的恆大集團2018年便出現人民幣18億元（新台幣約77億元）的虧損，遠高於2017年的9.86億元。

中國財經界人士分析，對擁有足球隊的企業而言，如果本業難以維持，首先削減的必然是球隊的開支。如果情況蔓延，中國職業足球將被經濟寒冬所壟罩。（編輯：邱國強/林克倫）1090123