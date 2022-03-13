台灣舞團重返歐洲 詩意優雅令觀眾驚艷

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丞舞製作於2016、2019年參與法國外亞維儂藝術節，得到媒體與專業人士青睞。這次因疫情睽違兩年再踏上歐陸，售票8成滿以上。觀眾也給予熱烈謝幕掌聲，讓表演者大獲鼓舞。（丞舞製作提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 111年3月13日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎12日專電）「丞舞製作」2月下旬開啟歐洲4國22場巡演，為COVID-19疫情後首個重登歐洲舞台的台灣表演團體。編舞家蔡博丞告訴中央社，盼透過藝文帶來慰藉與連結；觀眾則讚不絕口，驚艷於作品中的詩意與優雅。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，歐洲藝文展演在歷經兩年的中斷後，正強力復甦。台灣團隊不缺席，「丞舞製作」作為後疫情時代第一個踏上歐洲舞台的台灣表演團體，巡迴法國、瑞士、盧森堡及德國共演出22場，帶來「浮花」（Floating Flowers）、「怒」（Rage）、「撫」（Timeless）3個不同時期的作品。

「浮花」是編舞家蔡博丞悼念已逝父親之作，取材自台灣民間信仰「放水燈」的祈福儀式，對當前人生進行解剖式思辨；「撫」是獻予母親，細繪女性日漸蒼老，卻也因堅韌靈魂而美麗的小品；「怒」則為感慨社會冷漠、霸凌，同時尋找信任與勇氣可能的療癒舞作。

其中「怒」於2016、2019年獲選參與外亞維儂藝術節（Festival OFF d'Avignon），得到媒體與專業人士青睞，也因此與法國藝術經紀公司簽約。

蔡博丞接受中央社專訪時表示，「怒」創作動機來自於台灣2016年「小燈泡」案件及歐洲一連串的恐攻，社會極度不安、騷動。當時巴黎悼念人群中，一位小男孩與父親「壞人有槍，我們有玫瑰」的對話，帶給他很大的觸動。

重返歐洲劇場，蔡博丞希望可以透過藝文的力量，讓人跟人更接近，創造後疫情世代的連結，不僅找回良善，更盼帶給觀眾慰藉、減少孤立。作品之前就被歐洲觀眾評為「把悲傷化為鮮花、把仇恨化為陽光」。

問及作品中的台灣元素，蔡博丞說，他的舞蹈動作是東西方交融的結果，結合東方武術、民俗傳統舞蹈的發力方式，以及西方芭蕾的外顯線條。

「但我不會特意強調，因為台灣已在我的血液裡。故事都從台灣出發，不過內容是普世的，歐洲觀眾會有他們自己的情感連結與詮釋。」

羅曼．羅蘭劇院（Théâtre Romain Rolland）總監克雷弗（Alexandre Krief）向中央社表示，他震攝於「撫」的詩意，而在3年後重看「怒」，他又有新的體悟，並表示兩部作品能互相回答。

他說：「『怒』的黑暗面強力湧現，並回應烏克蘭戰爭。我深受感動，如同所有觀眾，當然也對舞者動作的精準與速度感到印象深刻。」

因COVID-19疫情時隔兩年再踏上歐陸，團員既緊張又激動。蔡博丞說，法國是重要藝文市場，文化素養高且心態寬廣。他表示：「歐洲觀眾很願意給予，不吝嗇在演出後留下來等你，告訴你他們有多感動、甚至哭泣，這對表演者是很大的鼓勵與尊重。台灣觀眾則偏向在社群媒體上寫下評價。」

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從事醫療業的觀眾西爾維（Sylvie）和克勞丁（Claudine）對表演讚不絕口，她們在演出後告訴記者：「看到苦痛，也看到肢體全方面的優雅與美，無處不在，直到指尖。動作精準迅速，音樂也令人驚艷，作品已經完全可以到巴黎劇院演出的程度了。」

「丞舞製作」這次巡演是在駐法國台灣文化中心協助下進行，2月22日起至4月14日在法國、瑞士、盧森堡及德國巡迴演出，以舞蹈與歐洲觀眾交流。（編輯：郭中翰）1110313

2月27日丞舞製作於L'Archipel劇院辦理「開放排練」，讓民眾觀看，並開放觀眾與蔡博丞提問對話。蔡博丞表示，法國觀眾文化素質與開放度都很高，雙方都享受深度交流的機會。（丞舞製作提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 111年3月13日