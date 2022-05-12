MIC：4大零售通路App使用度提升 消費有5大趨勢

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）資策會MIC調查顯示 台灣在便利商店、超市/量販、百貨商場、專賣店等4大零售通路的App使用偏好和消費行為，有5大趨勢，其中4大通路App使用度均提升。

資策會產業情報研究所（MIC）今天公布調查2021年零售電商消費者行為結果，觀察台灣消費者在4大零售通路「便利商店、超市/量販、百貨商場、專賣店」的App使用偏好與實體通路消費行為，提出5大趨勢觀察。

首先，去年4大通路App使用度提升，MIC調查顯示，便利商店App使用比例增幅最高，成長7.8%；超市/量販比例成長幅度居次約7.6%，其他如專賣店、百貨商場App也有5.8%與4.3%的成長。

其次，調查顯示，去年App常用度排名相較2020年略有變動，4大通路冠軍App分別是7-11、全聯、新光三越、屈臣氏，其中7-11 App在便利商店常用度上升第1，百貨商場遠東百貨、寶雅前進亞軍。

資策會MIC產業分析師陳冠文指出，觀察排名變動的關鍵因素，包含整合線下線上會員制、持續優化App介面與功能、拓展更多會員點數及行動支付可用通路，甚至以此為基礎發展電商等。

再者調查App功能評比，「優惠提醒通知」實用度已逼近行動支付，MIC表示，這顯示比起主動查找優惠，消費者更期望被動式提醒，如全站、品牌或商品的期間促銷，會員點數或優惠券即將到期，特定期間的活動促銷等，以免錯過優惠或活動。

第四，MIC調查顯示，「便利商店、超市/量販」線上通路購物頻率增幅最大，MIC分析，主要與COVID-19疫情帶動消費通路轉移及消費者習慣轉變，未來成長潛力仍高。

陳冠文認為，「百貨商場、專賣店」受到疫情衝擊較大，未來疫情相對舒緩時，預期多數消費者傾向回歸實體通路，屆時其線上通路會面臨來自綜合型電商平台更大的競爭壓力。

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第五，MIC指出，「超市/量販」購物節最熱門，18歲至35歲最常參與百貨購物節；參加超市/量販購物節，56歲至65歲高齡族群參與比例高達63%，陳冠文分析，相較年輕族群，高齡族群更容易基於防疫理由，考量降低不必要的逛店行為，轉向必要的日常購物。

MIC此次調查在去年10月進行，採網路調查，為期1個月，有效樣本數2500份，在95%信賴區間下，抽樣誤差正負1.96%。（編輯：趙蔚蘭）1110512