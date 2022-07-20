綠色和平：俄烏戰起 車諾比禁區輻射量達低階核廢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北20日電）綠色和平今天表示，車諾比核災30公里禁區內，因俄烏戰爭擾動地層，已將原來深層的高輻射泥土帶到表層；專家示警，該地已被棄置的俄軍戰壕內的輻射量，足以列為低階放射性廢料。

綠色和平今天舉辦英文國際線上記者會，公布俄軍於車諾比陣地的輻射暴露採樣結果。由綠色和平團隊聯同車諾比的烏克蘭科學家，在車諾比被高度污染的30公里禁區內，進行有限度的輻射調查。

綠色和平發布新聞稿表示，根據團隊調查，位於Stantzaya Yanov的俄軍軍營，於離地高10公分的位置，測量到每小時0.18微西弗至2.5微西弗的輻射劑量，最高比國際原子能總署（IAEA）的推估高3倍；而位於紅色森林旁的俄軍路障，更測量到每小時7.7微西弗，遠高於國際原子能機構檢測結果。

此外，在車諾比地區的泥土樣本檢測，發現極大對比的銫-137含量，檢測的泥土樣本中每公斤含500貝克至4萬5000貝克的輻射含量，顯示俄軍的干擾已將原來深層的高輻射泥土帶到表層，讓該地區的放射性核種的流動再度活躍。

綠色和平比利時辦公室首席輻射專家Jan Vande Putte表示，經測量已被棄置的俄軍戰壕內的伽馬輻射，足以列為低階放射性核廢料，但IAEA並沒有傳達這訊息。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

綠色和平台北辦公室專案經理古偉牧呼籲，希望台灣核電專業人士未來20年可轉換工作重點到核電除役上，以至研究戰火中安全維護除役核電廠的科學方法，更符合台灣社會的福祉，也比辦論壇鼓吹重用核電更為實在。

根據資料，車諾比核災發生在1986年，是歷史上最嚴重的核電事故，也是首例被國際核事件分級表評為最高第7級事件的特大事故；烏克蘭政府劃定範圍超過2000公里的管制區來避免異常狀況發生，也將4月26日訂為「車諾比事件紀念日」，每年都會舉辦追思活動來紀念這場核災的犧牲者。（編輯：陳政偉）1110720