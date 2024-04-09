俄安加拉A5運載火箭試射前2分鐘喊卡 延後24小時

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（中央社莫斯科9日綜合外電報導）俄羅斯原定今天首次在新的東方太空發射場試射新型安加拉A5（Angara-A5）運載火箭，卻因臨時出現技術問題而在發射前幾分鐘叫停，將延後至少24小時再嘗試發射。

綜合路透社和美聯社報導，俄羅斯原定格林威治標準時間今天9時，在位於俄國遠東地區的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）試射安加拉A5大型運載火箭（heavy lift launch vehicle），但在發射前2分鐘透過擴音器宣布延後發射。

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長波瑞索夫（Yuri Borisov）表示，這次發射是由自動安全系統取消，因為偵測到氧化劑槽增壓系統有一個瑕疵；目前已排定明天再度進行試射。

安加拉A5是俄羅斯新的安加拉運載火箭家族大型版本，這一系列火箭是為了取代蘇聯時代設計的質子火箭（Proton）家族而研發。

安加拉A5火箭先前已試射過3次，都是在位於俄羅斯西北部的普列塞茨克（Plesetsk）太空發射場發射。

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俄羅斯大多數太空發射活動是在哈薩克境內的貝康諾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）進行，俄國自1991年蘇聯解體後開始租用這個發射場，一年租金1億1500萬美元，租約2050年到期。

儘管俄羅斯聯邦太空總署持續依賴貝康諾發射場，但俄國當局仍開發東方發射場作為安加拉火箭的首選發射場。不過，這座新的發射場建造時間比原定拖更久，至今使用次數也不多。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1130409