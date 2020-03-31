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竹女社服社愛心口罩套 贈苗縣獨居長者

最新更新：2020/03/31 19:06
新竹女中社會服務社發起製作愛心布口罩套活動，因校內不少學生來自苗栗，決定捐贈800個布口罩套給苗栗的獨居長者，31日由苗栗縣長徐耀昌（後左4）代表受贈。中央社記者管瑞平攝　109年3月31日
新竹女中社會服務社發起製作愛心布口罩套活動，因校內不少學生來自苗栗，決定捐贈800個布口罩套給苗栗的獨居長者，31日由苗栗縣長徐耀昌（後左4）代表受贈。中央社記者管瑞平攝　109年3月31日

（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）全民防疫期間，新竹女中社會服務社發起製作愛心布口罩套活動，因校內不少學生來自苗栗，決定捐贈800個布口罩套給苗栗18鄉鎮市獨居長者，今天透過縣府社會處轉贈。

新竹女中社會服務社10名社團幹部今天帶著同學們利用課餘時間，分工自製的布口罩套前往苗栗縣政府，由苗栗縣長徐耀昌、社會處長楊文志代表受贈，800份手作愛心口罩套，後續將轉贈縣內各鄉鎮市的獨居長者。

竹女社會服務社成立36年，是校內歷史悠久的服務性社團，現有53名社員，社長陳宣妤指出，因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情暫停外訪服務，經與指導老師和社員討論，發現許多弱勢族群常有就醫需求，必須進入高風險環境卻可能無法外出購買口罩，因此決定發起製作布口罩活動。

新竹女中有不少學生來自苗栗，其中，社服社公關長何宛芸就是苗栗人，從小經常跟著任職苗栗縣政府社會處的母親一起做志工，透過母女居中牽線，促成這次「跨縣」捐贈，擴大關懷苗栗在地長者。

「青年有愛，為苗栗的幸福加分！」苗栗縣長徐耀昌表揚新竹女中社會服務社跨越地域疆界，以行動關懷苗栗，培養出更豐富的人生觀與價值觀，期勉帶動更多年輕學子參與投入志願服務。

此外，徐耀昌在會中也表揚中興商工時尚造型科3年級學生張羣岳，今年以在學學生考取男子理髮乙級技術士證照。

張羣岳出身理髮世家，更在志工家庭成長，父母、祖父母都是領有志願服務紀錄冊的志工，父親張文光為現任苗栗縣理剪燙髮推廣協會理事長，張羣岳從小耳濡目染經常在寒暑假或課餘時間，跟著父親到各社福機構參與義剪活動、關懷獨居長者。

徐耀昌稱讚張羣岳是「苗栗之光」，能發揮專長與愛心，將所學回饋家鄉，難能可貴，期勉有更多像張羣岳和竹女社服社的年輕人，努力朝著自己的夢想前進，也不忘主動關心身邊的人、事、物，讓社會更溫暖美好。（編輯：張銘坤）1090331

苗栗縣私立中興商工時尚造型科學生張羣岳（左）出身理髮世家，今年考取男子理髮乙級技術士證照，為竹苗區在學學生第一人，31日接受縣長徐耀昌（右3）接見表揚。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真　109年3月31日
苗栗縣私立中興商工時尚造型科學生張羣岳（左）出身理髮世家，今年考取男子理髮乙級技術士證照，為竹苗區在學學生第一人，31日接受縣長徐耀昌（右3）接見表揚。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真　109年3月31日
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