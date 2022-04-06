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聯合國7日投票 決定是否將俄羅斯踢出人權理事會

2022/4/6 23:24
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（中央社紐約聯合國總部6日綜合外電報導）聯合國大會主席表示，在俄羅斯軍隊被控在烏克蘭布查蓄意殺害平民後，聯大將於7日投票決定是否暫停俄國在聯合國人權理事會（UNHRC）的成員資格。

聯合國大會主席發言人庫比亞克（Paulina Kubiak）今天說，投票已確認將在7日上午10時（台灣時間7日晚間10時）進行。

俄羅斯目前正處於聯合國人權理事會3年任期的第2年。要將俄國暫時從設在日內瓦的人權理事會除名，聯合國大會193個會員國必須要有2/3票數通過才行。

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烏克蘭指控俄軍在布查鎮（Bucha）屠殺平民數百人後，美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）4日稱，美國要求聯合國大會將俄羅斯踢出人權理事會。她在羅馬尼亞首都布加勒斯特表示：「俄羅斯參與人權理事會是個笑話。」

聯合國大會只有一次將會員國踢出人權理事會，是2011年3月一致通過將利比亞逐出。當時效忠利比亞領導人格達費（Muammar Gaddafi）的軍隊暴力鎮壓抗議者。（譯者：楊明暐/核稿：徐崇哲）1110406

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聯合國人權理事會表決通過 支持調查俄羅斯違反人權行徑[影]
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