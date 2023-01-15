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台中豐原疑燒垃圾釀災 父子3人燒燙傷送醫

2023/1/15 20:38（1/15 21:01 更新）
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台中市豐原區南陽路58巷15日發生樹林火警，消防人員到場發現，疑因民眾燃燒垃圾時使用助燃劑不慎回火，導致45歲父親與2名未成年兒子燒燙傷，3人分別送醫救治。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年1月15日
台中市豐原區南陽路58巷15日發生樹林火警，消防人員到場發現，疑因民眾燃燒垃圾時使用助燃劑不慎回火，導致45歲父親與2名未成年兒子燒燙傷，3人分別送醫救治。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年1月15日
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（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市豐原區今天發生焚燒垃圾而釀災意外，消防局表示，父子3人在南陽路59巷疑燒垃圾時，助燃劑不慎回火，致3人燒燙傷送醫救治，起火原因待火調人員進一步鑑定釐清。

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台中市消防局於下午近3時獲報，位於豐原區南陽路58巷發生樹林火警，消防人員到場發現，疑似民眾燃燒垃圾時，使用助燃劑不慎回火，導致45歲的父親與2名分別14歲與11歲的兒子受到燒燙傷。

消防局表示，其中45歲男子上半身15至20%的二到三度燒燙傷，14歲男童有12%的二度燒燙傷，11歲男童上半身36%的二到三度燒燙傷，3人分別送往衛生福利部豐原醫院及中國醫藥大學附設醫院救治，起火原因待火調人員進一步鑑定釐清。（編輯：黃世雅）1120115

#台中市消防局
#豐原區南陽路58巷
#中國醫藥大學附設醫院
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