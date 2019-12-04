歐洲議會外委會通過兩項決議案 挺台聲量倍增

（中央社記者唐佩君布魯塞爾4日專電）歐洲政壇高度關注特定勢力介入亞洲國家民主選舉，繼泛歐自由黨派聯盟譴責中國企圖影響台灣大選後，歐洲議會外交委員會今天通過兩項與台相關決議案，聲援台灣聲量倍增。

近年來中國透過「一帶一路」對外輸出中國的專制統治思維、影響民主社會運作，已引起歐洲政壇的高度關切。

由歐洲多國自由或民主派政黨聯合組成的「泛歐自由黨派聯盟」（ALDE），目前在歐洲議會屬於第3大政治勢力，擁有不少歐盟重量級政治人物，例如剛接任歐洲理事會主席的米歇爾（Charles Michel）；ALDE在今年10月的希臘雅典年會通過「加強歐洲因應中國崛起的能力」決議案，內容提到關切中國干涉台灣內部事務，甚至企圖顛覆台灣民主。

ALDE年會當時的決議案也呼籲歐洲以專業經驗，支持台灣對抗假訊息，以確保選舉結果反映真實的台灣民意。

歐洲議會外交委員會今天也接棒挺台，陸續表決通過歐盟「共同外交暨安全政策」（CFSP）年度執行報告，以及歐盟「共同安全暨防禦政策」（CSDP）年度執行報告決議案。

這兩項決議案均指出強化與東亞及東南亞關係對歐盟的重要性，呼籲東海、南海及台海相關各方透過和平方式解決歧見，並關切外國專制政權透過假訊息及網路攻擊干擾他國選舉並威脅亞洲民主，以及重申支持台灣有意義參與國際組織。

歐洲議會CFSP報告延續支持台灣，但今年這股挺台力量首度見諸在CSDP報告，對台意義重大。

歐洲主流民意日益警覺中國試圖擴大在歐盟影響力，加上中共迫害人權及香港警民衝突情勢，更使得歐洲議會關注潛在的亞洲民主威脅，今天外委會接連通過兩項決議案，凸顯聲援台灣聲量倍增。（編輯：林憬屏）1081204