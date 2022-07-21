散步免戴口罩引議 李秉穎：用室內外比較好區分

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（中央社記者沈佩瑤台北21日電）散步免戴口罩引熱議，台大醫師李秉穎今天建議指出，國外是分室內外，這樣比較好區分，但例如職業球場等人潮擁擠的地方，則可以視為室內，需要戴口罩。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝提出散步算運動，可不戴口罩，遭外界質疑認定標準模糊，引發爭議。王必勝昨天說，民眾不妨改以能否和不特定對象保持社交距離，判斷是否需戴口罩。

台大兒童醫院小兒部主治醫師、中央流行疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今天上午接受寶島聯播網節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻訪問時表示，例如美國是分室內外，這樣分比較好，但室外也有些例外，像是職業球場等，雖然是室外，人都聚在一起，人潮擁擠的室外可能可以視為室內，比較需要戴口罩。

民進黨台北市長參選人陳時中日前表示，預估8月中後，每日確診數可望降到1萬例以下。但近期國際Omicron亞型變異株BA.4、BA.5疫情再起，王必勝說，若在社區流行，單日可能逾4萬例。

李秉穎表示，國際疫情趨勢分成直上直下和緩下降兩種，一個原因是變種病毒出現，台灣何時降到1萬例以下還要觀察，因為第一次出現這樣的疫情，沒有過去經驗可預測，有太多變數。

不過在邊境開放上，李秉穎說，最近一、兩個月應該可以考慮從3+4變成0+7，其他國家陸續開放邊境，台灣不能落後太多，現在境外感染人數遠低於本土，若要完全阻斷除非14+7，重申年底前可以考慮0+7。

談及指揮中心副指揮官由交通部政務次長陳彥伯及經濟部政務次長陳正祺接任，李秉穎認為，現在慢慢進入後疫情時代，納入這兩個單位比較好溝通，系統運作會比較順暢，民眾現在對疫情也都比較平常心看待。

陳時中昨天對「萬華破口說」道歉，北市副市長黃珊珊回應「傷害已造成」。李秉穎表示，疫情一定會有破口，但群聚感染是因為不封鎖國門造成，若承認不可能百分百鎖國，就不該苛責因國際交通造成的破口，那是沒有辦法的事。

李秉穎強調，對所有防疫人員包括指揮官、疾管署等努力工作的人，不應該說「這就是你們要負責的」、「這是你們造成的傷害」；比起全世界，前一、兩年GDP台灣是下降最少，防疫好所以經濟沒有受到影響，疫情政治化是台灣特有現象。（編輯：管中維）1110721