日本交換生高雄柴山找獼猴 猴子這習性最驚訝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

COVID-19疫情趨緩後，日本人間環境大學心理學系5名交換生至高醫大訪問實習，由高醫大心理學系副教授櫻井正二郎策畫系列活動，也帶交換生實地到柴山觀察生態及台灣獼猴群。（高雄醫學大學提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄9日電）高雄柴山人猴衝突事件時有所聞，獼猴跟人類真的無法共處？日本交換生近日到柴山觀察獼猴，與猴群並肩而坐聽講，聽到猴子不只吃香蕉都驚訝，也透過實地學習與獼猴和諧共存。

高雄醫學大學人文社會科學院心理學系近年來與「台灣獼猴共存推廣協會」合作，透過到協會實習，讓系上學生實際觀察、理解台灣獼猴的習性，也推廣與獼猴和諧共存方法。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，日本人間環境大學心理學系5名交換生至高醫大訪問實習，由高醫大心理學系副教授櫻井正二郎策畫系列活動，也帶交換生實地到柴山觀察生態及獼猴群。

高醫大邀請台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟一起爬山，為交換生實地導覽。爬山前林美吟第一個指導就是要學生將食物收進背包，避免引起獼猴注意。

途中學生喜見三群獼猴，當場與獼猴比肩而坐，在獼猴群中坐下來聆聽台灣獼猴在柴山的生存處境和常見迷思。最讓學生吃驚的是，猴子不只吃香蕉，牠們是雜食性動物，最愛吃果實。

透過講解，學生才理解獼猴沒有猴王的概念，而是以母系社會結構為主的群居動物。交換生對台灣生態環境及獼猴留下深刻印象，高醫大也藉此交流機會，讓學生了解生物多樣性的美好，改善人猴之間因不理解帶來的誤解，學習友善共存之道。（編輯：孫承武）1120309