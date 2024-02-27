台東太平溪濕地琵嘴鴨、鳳頭潛鴨現蹤 鳥友一飽眼福

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（中央社記者李先鳳台東縣27日電）台東馬偕醫院旁的太平溪人工濕地，近年來濕地內定居鳥類、候鳥數量都逐年增加，近期還出現琵嘴鴨、鳳頭潛鴨等候鳥型嬌客，讓賞鳥民眾一飽眼福。

台東縣政府表示，太平溪人工濕地自民國103年啟用以來，默默守護河川水質，每日可淨化2400噸污水，並將污水轉化為濕地成長茁壯的養分，不但營造屬於台東的慢生活環境，療癒縣民朋友們身心靈，並落實聯合國永續發展目標SDGs第14項「保育海洋及海洋資源」及第15項「保育陸域生態」目標。

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台東縣環保局表示，在冬季時，太平溪人工濕地時常迎來許多種候鳥，像是從去年12月到今年1月就有多種候鳥在此過冬，鳥友們也在濕地旁蹲點等候，記錄這些嬌客們身影；近期記錄到鷺鷥科鳥類、鳳頭潛鴨、琵嘴鴨、小燕鷗等，這些候鳥們的來訪也為濕地優質棲息環境蓋上標章掛保證，期望未來有更多美麗候鳥來訪。

台東縣環保局呼籲，為減少對濕地生物及污水處理效益影響，請民眾勿朝濕地丟擲石塊驚嚇鳥類，並落實帶走隨身垃圾，以及秉持不驚嚇、不引誘、不破壞、不捕捉、不追逐的原則，共同守護美麗濕地環境。（編輯：陳仁華）1130227