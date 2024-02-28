紐時：中低價電動車恐讓美汽車三巨頭受威脅

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（中央社台北28日電）紐時觀點文章指出，中國電動車來勢洶洶，主打低價路線的比亞迪正以驚人速度崛起，2023年銷售300萬輛電動車，足以讓美國傳統3大汽車製造商福特、通用汽車和斯特蘭蒂斯受到威脅。

紐約時報28日刊出Robinson Meyer的觀點文章，該文指出來自中國的比亞迪電動車以驚人的速度增長，在2023年賣出300萬輛電動車。今年2月比亞迪更新推出一款售價僅約1.1萬美元（下同，約新台幣34萬元）的插電式混合動力車，搶攻低價市場。

比亞迪的優勢，除了因為中國勞動成本較低廉，還利用了中國在電池行業的主導地位，將生產線自動化。

相較之下，美國的福特和通用汽車在3年前就制定電動車轉型計畫，卻不太順利。去年福特汽車每銷售一台電動車就虧損6.4萬元，通用汽車則在對電動車至關重要的Ultium電池平台方面遇到問題，儘管有些車款銷量還行，也無法贏過特斯拉和現代汽車。

除此之外，福特和通用汽車去年雖有數十億美元的利潤，表面看似穩健，但主要收入來源卻集中在向北美富裕階級銷售皮卡、SUV和跨界休旅車。如今面臨向電動車轉型的階段，福特和通用未來能否生存下去的關鍵在於在SUV等車款利潤下滑前，電動車能否成功營利。

如今又要面臨來自中國的廉價電動車挑戰，文章指出，這恐讓傳統汽車三巨頭被摧毀。中國的汽車製造商崛起，代表全球汽車行業數十年來面臨第一次真正的競爭。

美國政府也正在採取措施。美國國會2022年通過的「通貨膨脹削減法案」，其中一項內容是對美國電動車生產提供補貼。不過，這篇文章分析，單是補貼恐怕不夠，美國總統拜登可能需要採取新的貿易限制措施，但也要小心避免過度保護美國汽車市場，導致美國汽車工業落後。（編輯：廖文綺/周慧盈）1130228