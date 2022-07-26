早安世界》消費動能重現 6月零售營業額3265億創同期新高
消費動能再現 6月零售營業額3265億創同期新高
經濟部25日公布6月批發、零售及餐飲業營業額，象徵內需動能的零售業營業額達新台幣3265億元，創下同月新高，比去年同期成長22.5%，其中，布疋及服飾品零售業與百貨業營業額年成長均逾1倍，除了基期較低之外，也凸顯民間消費回籠。6月餐飲業營收新台幣619億元，年增61.7%，創下有統計以來最大增幅，官員分析，主因為去年同月因三級警戒期間禁止內用，基期偏低，加上業者推出促銷活動推升營收所致，此外，今年以來疫情減緩的趨勢漸顯，加上疫苗普及率增高，使得民眾開始願意出來消費與用餐。展望7月表現，經濟部預估營業額上看644億元，可望維持成長軌跡。（看完整報導）
聯發科拋震撼彈攜手英特爾 台積電：先進製程仍是緊密夥伴
美商晶片大廠英特爾和IC設計廠龍頭聯發科25日宣布建立策略合作夥伴關係，聯發科將使用英特爾晶圓代工服務，為一系列智慧終端產品製造新晶片。聯發科向來與台積電合作密切，這次宣布與英特爾合作，引發外界高度關注。產業專家表示，雙方應不是單純在晶圓代工方面合作，英特爾應有相當大的讓利，後續發展有待觀察。台積電則強調，聯發科是台積電的長期客戶，並且在先進製程上有緊密的夥伴關係，不會因此影響雙方的業務往來。另外，韓國三星電子25日發表全球首款3奈米晶片，超越台積電和英特爾等競爭對手，率先推出該技術。（看完整報導）
本土25日確診增1.6萬例創86天新低 3歲童發病3天亡
25日新增1.6萬例COVID-19本土個案，是國內自4月30日以來單日新增個案數最低的一天，另增加53人死亡，其中最年輕死亡個案為1名3歲女童，發病3天病逝。至於國際疫情，Omicron BA.4、BA.5亞變種病毒疫情逐漸取代主流變異株，上週境外移入病例也有近90%經基因定序確認為BA.4或BA.5。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝25日表示，為降低衝擊，將等嬰幼兒COVID-19疫苗覆蓋率到一定程度，才會進一步鬆綁邊境管制。（看完整報導）
南部現BA.5不明感染源疫情 船廠工人重複感染
國內疫情降溫，但國際間Omicron新亞型變種病毒掀起另一波疫情，國內新增48例Omicron亞型變異株BA.4及BA.5確定病例，分別為2例本土個案及46例境外移入。指揮中心25日公布南部BA.5株不明感染源疫情，指標個案為1名50多歲的船廠工人，已接種3劑疫苗，今年5月曾確診，7月重複感染BA.5，職場及家庭接觸者12人陽性，其中10人為新確診個案，尚待定序。（看完整報導）
新制教召首次投入漢光演習 挖百公尺壕溝強化戰場經營
國軍漢光38號演習25日展開，為期14天的新制教召官兵也首次投入，並在受徵用民間廠商重機具協助下，於新北八里臨港大道一帶挖掘近百公尺長的壕溝及地堡，同時在旁設置鋼刺蝟等設施，阻絕敵軍進犯。記者實地採訪壕溝及地堡，據現場官兵說明，壕溝內部蜿蜒曲折、長度近百公尺，包含多個步槍掩體，及存放30天彈藥及糧食的儲存點，以利延長持續戰力。新制教召受召人員表示，感受國軍是「玩真的」，因為沒想到要在壕溝作業，也因此有了備戰的感覺。（看完整報導）
英相候選人蘇納克稱中國是最大威脅 將強硬對抗
英國保守黨黨魁選舉激烈，對中、俄態度是否「夠強悍」成為黨員投票參考指標。一向被視為對中國態度較軟、黨員民調落後的候選人前財相蘇納克近日指出，中國在英國竊取科技、滲透大學院校；在海外，中國為俄羅斯總統蒲亭對烏克蘭的法西斯侵略行動撐腰，包括購買俄羅斯石油、企圖霸凌台灣等鄰居。蘇納克認為中國和中國共產黨對英國及全球安全繁榮構成「最大威脅」，表態將強硬抗中。他與競選對手現任外相特拉斯將在9月初的黨員投票中一決高下，獲勝即可成為保守黨黨魁與新任英國首相。（看完整報導）
影片／印度首位原住民總統就職：貧民也能有夢
印度首位原住民部落出身的總統慕爾穆25日上午宣誓就職，她是印度第2位女性總統，也是印度首位在獨立後出生、就任時年紀最輕的總統。慕爾穆在國會致詞時說，她希望長期在國家發展中被忽略的弱勢族群，包括貧民、在種姓制度中最下層的「賤民」和部落原住民等，能從她身上看到希望。她能當選總統象徵印度弱勢族群也能有夢，而且有機會實現夢想。（看完整報導）
法國將祭規範防止能源浪費 店家開冷氣必須關門
歐洲新聞台報導，歐洲近來的熱浪產生破紀錄的太陽能電量，照理說更多陽光應該產生較多電力，但與人們預期相反的是，熱浪實際上恐將阻礙太陽能板發電，因為氣溫升高會阻礙太陽能板收集能源。如同部分歐洲地區，法國也遭受熱浪侵襲，40度高溫時有所聞；為防止能源浪費，法國政府將推出一系列法令規範，以後所有商店只要啟動空調，就必須把門關上，違者可能遭到罰款，最高可達750歐元，約新台幣2萬2895元。（看完整報導）
美譴責緬甸軍政府處決民主派人士 人權組織批殘忍
緬甸國營媒體25日報導，該國軍事當局已經處決了4名被控協助進行「恐怖行動」的民主活動人士，這是緬甸數十年來首次處決人犯。這項死刑判決招致國際譴責，兩名聯合國專家稱那是向民眾「灌輸恐懼的卑鄙作法」。國際人權組織「人權觀察」25日說，緬甸軍政府處決前國會議員與知名民主活動人士在內的4人，是「極其殘忍的行為」，美國駐緬甸大使館也發表聲明譴責緬甸軍政府的粗暴行徑。（看完整報導）
再戰2024 民調：川普獲近8成年輕保守派支持
根據針對美國年輕保守派進行的最新民調，在2024年可能代表共和黨競選總統的人選之中，前總統川普獲得壓倒性支持，遙遙領先全球首富馬斯克公開力挺的佛州州長迪尚特。「福斯新聞網」獨家報導，24日在佛州坦帕市登場的保守派學生團體「美國轉捩點學生行動峰會」中，主辦方針對與會者進行意向性投票。結果顯示，高達78.7%的與會者支持川普成為2024年大選的共和黨總統提名人，另有19%選擇迪尚特。（看完整報導）
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