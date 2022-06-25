早安世界》台灣首見猴痘病例 男子返國發紅疹 19接觸者暫無症狀

台灣首例猴痘確診 25歲男德國返台發紅疹、鼠蹊部淋巴腫大

繼新加坡、韓國之後，台灣成亞洲第3個出現猴痘病例的國家，疾管署24日公布首例猴痘境外移入個案，20多歲本國籍男性自德國返台後出現症狀確診，已收治於負壓隔離病房，19名接觸者暫無症狀。男子20日發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、身體出現紅疹及鼠蹊部淋巴腫大，目前收治於醫院。（看完整報導）

防猴痘不建議大量接種 3對象優先施打天花疫苗

針對猴痘疫情，衛福部疾管署24日表示，世界衛生組織不建議以大量接種疫苗方式防堵，台灣將優先施打3類對象，包含照顧猴痘患者的醫護人員、實驗室人員及短時間內與個案有密切接觸者。流行病學資料顯示，國外從5月開始的這波猴痘疫情症狀較不典型，皮膚病灶也較不明顯，但接觸皮膚病灶是主要感染途徑，顯示勤洗手、使用酒精消毒的重要性。（看完整報導）

台北市罕見下冰雹高溫驟降10度 週末午後雷陣雨發展旺盛

受到對流雲系發展旺盛影響，台北市24日午後降下大雨外，也罕見下起冰雹，溫度從高溫攝氏34度以上降到24度。氣象局表示，週末高壓東退，25日午後雷陣雨發展劇烈，其中台北、台中及彰化等地仍可能出現攝氏36度以上高溫，民眾得「上午防曬、下午防雨」。（看完整報導）

俄烏戰爭滿4個月 烏克蘭成歐盟候選國 部隊被迫撤離北頓內茨克

烏克蘭東部盧甘斯克州州長蓋戴24日說，烏克蘭軍隊在州內主要城市北頓內茨克與俄羅斯激戰數週後，市區內90%的基礎設施與建築遭到破壞，80%的房屋將被迫拆除，烏軍不得不撤離。另一方面，在俄烏戰爭滿4個月的這一天，歐洲理事會23日正式同意授與烏克蘭和摩爾多瓦歐盟候選國地位，這讓候選國總數增為7個。歐盟現有27個成員國。（看完整報導）

29架共機擾台後 美軍機P-8A飛越台海展現對自由開放印太承諾

29架次共機侵擾台灣西南防空識別區數天後，美軍印太司令部發聲明表示，一架美國海軍P-8A海神式巡邏機24日飛越台灣海峽，展現美國對「自由開放印太地區的承諾」。在此之前，中國當局曾宣布對台灣海峽享有「主權、主權權利和管轄權」，但美國國務院回應說，台灣海峽是國際水道，也就是公海自由的區域，在國際公約保障之下，他國具有在台海航行和飛越的自由。（看完整報導）

10歲台裔女童創意台菜廚藝秀奪冠 米粉炒飯屢獲評審讚賞

台裔10歲女孩小廚神莉亞（Liya Chu）在「小小頂級廚師美國版」第8季表現出色，精湛廚藝屢獲名廚高登拉姆齊讚賞，獲得小小頂級廚師（MasterChef Junior）榮銜。這項競賽是在3年前舉行，節目也是在當時就拍攝完成，但因疫情延到現在才播出，莉亞奪冠的消息也足足封鎖了3年，她現在已13歲，計劃在高中畢業後將10萬美元獎金用於升學。（看完整報導）

研究：全球施打COVID-19疫苗 一年拯救近2000萬人性命

根據一份發表在醫學期刊「刺胳針傳染病」的大規模研究，COVID-19疫苗推出後第一年就成功防止近2000萬人喪命，死亡人數與預期相比減少63%。研究發現，中、高收入國家能避免死亡的人數最多。在1980萬免於喪命的人中，有1220萬人是這些國家的人民，反映全球疫苗分配不均的情況。（看完整報導）

美國會通過近30年來首宗重大槍枝安全法案

美國聯邦參議員23日推進一項對付國內槍枝暴力問題的跨黨派法案，包含一系列新的槍枝管制措施。繼參院後，眾議院24日也通過這項法案。法案內容包括加強對年輕購槍者的背景調查、為引入「紅旗法」的州提供聯邦資金，允許法院暫時從被認為具威脅的人手中拿走武器。外媒報導，雖法案未能滿足槍枝安全倡議人士和總統拜登的要求，但也被譽為國會無所作為近30年後，為挽救生命而做的一大突破。（看完整報導）

專題／險被開腦勇出櫃 印度王子寧負公主挺同志

戈希爾是印度唯一有勇氣出櫃的王子，他青春期時發現開始喜歡同性，父母得知後大感錯愕，一度考慮帶他到美國接受腦部手術，希望藉此「治療」他的同性戀傾向。30歲那年，他公開出櫃，代價是被逐出王室，繼承家族生意及財產的權利遭到剝奪。現在他成立慈善組織，並把父親所贈的莊園改為LGBTQ的庇護所，收留被逐出家門、無處容身的同志。（看完整報導）

港區國安法箝制集會言論自由 香港人權降至非常惡劣等級

香港主權移交將25週年，紐西蘭「人權評量倡議組織」發布的2021年度人權指數顯示，有關香港民眾的集會、言論和參政權利評分急遽降至「非常惡劣」等級，研究員認為這與「港區國安法」息息相關。全球有30個國家與地區列入這項人權指數評比，香港排名倒數第3，只高於沙烏地阿拉伯及墊底的中國。（看完整報導）