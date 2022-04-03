從俄烏看台海 軍事專家：認知作戰首重「用名」

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（中央社記者游凱翔台北3日電）國防部智庫、國防安全研究院學者表示，面對共軍犯台可能，台灣是否能主導認知戰走向，進而替友盟提供救護的名義，以阻卻後續侵略活動，絕非戰爭爆發後才要尋求的解答，台灣須在「用名」認知作戰上時刻著力。

國防部智庫、國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員黃宗鼎，在「國防安全即時評析」專區，以「認知作戰首重『用名』」為題，撰文分析反制認知作戰用名的威脅與重要性。

黃宗鼎指出，一場戰爭是非曲直，由於不同價值判斷或各種錯假訊息干擾與影響，實在無法一言以蔽之，這不僅是新聞媒體的課題，即便是歷史學者多半為了定調一場戰爭究竟是「義戰」或是「兵禍」，也付出相當時間成本與政治代價，因此戰爭在爆發當下的用名，相當重要。

黃宗鼎也援引近期發生的俄羅斯、烏克蘭戰爭。他表示，相較俄羅斯在戰爭發起之始，便鎖定使用「特別軍事行動」一詞，規避其戰爭責任。

烏克蘭官方在社群媒體所用語彙，例如「俄羅斯入侵烏克蘭」（Russia Invaded Ukraine）、「俄羅斯侵略」（Russian Aggression）、「侵略烏克蘭戰爭」（aggression against Ukraine）、「烏克蘭自由民主之戰」（its fight for freedom and democracy）、「違反人道罪」之戰（a crime against humanity）等，無不是替俄羅斯貼上侵略者、甚至是帝國主義標籤。

國際社會方面，英國主要使用「俄羅斯侵略烏克蘭」（Russian aggression against Ukraine）；歐盟主要使用「俄羅斯軍事侵略烏克蘭」（Russia’s military aggression against Ukraine），美國務院則使用意涵更加完整的字眼，「俄羅斯聯邦對烏克蘭進行中的侵略」（The Russian Federation’s Ongoing Aggression Against Ukraine），羅馬天主教宗方濟各（Pope Francis）3月13日則譴責俄羅斯對烏克蘭的行動是不可接受的「武裝侵略」（armed aggression）。

值得注意的是，日本政府雖在聯合國譴責俄羅斯入侵案投下贊成票，但主要使用較為簡單的「烏克蘭情勢」一詞。中國則主要使用「烏克蘭問題」、「烏克蘭危機」，規避「判斷是非曲直」意圖十分明顯，也間接替俄羅斯撇清戰爭責任。

回歸到台海情勢，黃宗鼎指出，「台灣必須在『用名』認知作戰上時刻著力」。他表示，面對解放軍侵犯台灣的可能，台灣是否能主導認知作戰走向的關鍵，相信也將取決於詮釋戰爭本質的「用名」問題。

在中國可能使用「祖國統一」或「反分裂國家」特別行動等名目，為其軍事侵犯行徑賦予正當性情況下，台灣要如何迅速反制，透過哪些平台或機制來進行「用名」認知作戰，進而為友盟或任何可能外力提供適切援助與救護名義，以阻卻解放軍後續的侵略活動，此絕非戰爭爆發之後才要尋求解答的事務。

他強調，透過這次俄國侵烏戰爭，相信相關政府部門在認知作戰的SOP上都會更新升級。「名不正則言不順」，認知作戰為詮釋權的角力，作戰場域可謂無所不包，大至戰爭命名，小至台灣命名「民主礁」，而避用北京在1983年另行命名的「黃岩島」，無不在從事「認知攻防戰」。（編輯：楊蘭軒）1110403