聯合國大會表決通過 俄國人權理事會資格遭停權

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（中央社紐約7日綜合外電報導）聯合國大會今天針對是否暫停俄羅斯在聯合國人權理事會成員資格進行表決，結果有93張贊成票、24張反對票、58票棄權，俄國的人權理事會成員資格被停權。

烏克蘭日前指控俄軍屠殺烏國布查鎮（Bucha）數百位平民後，聯合國大會（General Assembly）今天針對是否暫停俄國在聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）成員資格一案進行表決。

俄國目前正處於聯合國人權理事會3年任期的第2年，原本預計任期在2023年結束。

擁有193個成員的聯合國大會若有2/3表決國家贊成、棄權不計，就能依據有計畫嚴重侵犯人權的理由，將人權理事會47國中的某一個國家停權。

聯合國大會過去只有一次將會員國逐出人權理事會，是2011年3月一致通過把利比亞停權。當時效忠利比亞領導人格達費（Muammar Gaddafi）的軍隊暴力鎮壓抗議者。（譯者：陳彥鈞/核稿：楊昭彥）1110407