早安世界》7/1起產業用電大戶電價漲15% 小商家及千度以下住宅不調
電價調漲定案 7/1起產業用電大戶漲15% 小商家及千度以下住宅不調
經濟部電價費率審議會6月27日激辯逾3小時後決議，7月起平均電價調高8.4%，終結連七凍，其中高壓以上產業用電大戶調漲15%，但扣除受到疫情衝擊的6大產業，且小商店及住宅用電1000度以下不調漲，約97%用戶不受電費調漲的影響。對此台積電表示，將以綠色製造積極落實節能減碳，長期目標是100%使用再生能源，工具機公會呼籲電價要穩定，補貼措施要合理，電價成本計算要公開透明。高鐵、台鐵表示暫時不會調整票價，對於外界關注電價調漲是否會牽動物價，主計總處推估消費者物價指數增加0.043個百分點。根據國際能源總署統計2020年各國電價，台灣住宅用電排名全球第4低、工業用電排名第6低。（看完整報導）
日相岸田文雄出席G7峰會 籲加強印太安全合作
七大工業國集團（G7）領導人在德國南部舉行年度會議，日本首相岸田文雄27日提及俄烏戰爭時指出「今日烏克蘭，可能是明日東亞」，並指出日本將在5年內大幅增加國防支出，徹底增強國防能力。此外，他也強調台灣海峽和平穩定的重要性，呼籲G7應加強在印度太平洋地區的安全合作。（看完整報導）
抗議中國打壓台籍成員 吐瓦魯外長退出聯合國海洋大會
聚焦保護與永續利用海洋資源的2022年聯合國海洋大會27日在葡萄牙里斯本登場，外媒報導，中國要求台灣邦交國吐瓦魯將代表團中的3名台灣成員踢出名單，吐瓦魯外長柯飛為表達對中國強橫行為的不滿，隨即與3名台灣成員都宣布退出，以示抗議。吐瓦魯僅有1萬2000人口，1979年與台灣建交，是台灣現有的14個邦交國之一，柯飛曾在2019年訪問台灣。（看完整報導）
5月景氣燈號亮第3顆「穩定」綠燈 景氣擴張力道趨緩
行政院國發會公布5月景氣燈號為代表「穩定」的綠燈，這已是連續第3個月亮出綠燈。官員表示，景氣擴張力道確實有趨緩之勢，下半年包括國際疫情、中國封控和俄烏戰爭等世界局勢存在許多變化，對台灣的出口將是挑戰，不過內需可望回穩，7、8月迎來暑假旺季，相信燈號將仍是綠燈。另外，6月消費者信心指數為64.14點，不僅連續5個月下降，更創下2009年12月以來新低，中央大學台經中心執行長吳大任表示，降幅最大的指標是「未來半年投資股票時機」，顯示美股這波震盪讓民眾對股市持相對觀望態度，此外，需密切留意景氣反轉的風險。（看完整報導）
18歲以上可混打Novavax疫苗 6個月至5歲幼童可打莫德納
衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家27日開會，同意18歲以上可混打Novavax疫苗，並擴大4類對象可施打第4劑，包括機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員等。與此同時，ACIP會議也通過6個月至5歲幼童接種莫德納疫苗，2劑間隔4至8週以上，另建議免疫不全及免疫力低下且病情穩定的5至11歲兒童施打第3針基礎加強劑。此外，台灣已2年沒有流感疫情，目前有2萬8000劑效期至8月底的流感疫苗可提供接種。（看完整報導）
俄羅斯百餘年來首次外債違約 傳台灣投資方也受害
俄羅斯2月24日侵略烏克蘭之後，受到西方國家的全面性制裁，與全球金融體系關係幾乎斷絕。外媒報導，儘管莫斯科已經支付一筆5月27日到期的一億美元債券票息給歐洲清算銀行，但因遭制裁，債權人迄今未收到款項。隨著30天寬限期已在6月26日到期，俄羅斯出現百餘年來首次外債違約，部分台灣投資人也成了苦主，截至6月27日，國內有一家壽險公司仍未收到俄羅斯應在5月底支付的債息，金額約為1萬多美元，另有一家銀行4月有一筆債券到期，至今尚未收到本息。（看完整報導）
20大前夕中共政壇掀效忠習近平熱潮 凸顯卡位激烈
中共擬於今年秋天召開第20次全國代表大會，這是一場習近平可望打破慣例邁向3連任、並組建新領導班子的政治集會。值此重要關鍵時刻，中共政壇掀起效忠與歌頌習近平的熱潮，各地高層官員紛紛撰文吹捧領導人習近平的地位如燈塔、指南針與支柱，凸顯求官心切者卡位之激烈。同時，中國當局提高對人民的監控，要求自8月1日起，中國境內各網路平台業者必須對用戶進行真實身分認證，且查證用戶註冊時提交的職業等資訊。（看完整報導）
中國南方爆發流感 抗病毒藥克流感廣州缺貨
中國福建、廣東、深圳、海南、江西等地日前接連發出流感緊急預警，近期不少中國網友表示，發燒門診連夜大排長龍，在醫院外等了3個多小時才能進入，但仍要做核酸、取號及等報告。廣州媒體報導，市民紛紛到藥房購買治療流感的抗病毒藥物奧司他韋（Oseltamivir，商品名：克流感Tamiflu），導致斷貨。廣東衛生官員日前向金融時報表示，當地政府仍以防控COVID-19疫情為首要任務，缺乏資源對抗流感。一些中國衛生官員警告，若只集中對抗COVID-19疫情，之後流感爆發可能會措手不及，導致數以萬人死亡。（看完整報導）
南非22人離奇陳屍夜店、4人性命垂危 警方朝狂飲中毒方向調查
南非東開普省官員27日表示，22名年輕人週末在東倫敦市一家夜店離奇死亡，其中17人是當場死亡，其餘則是送醫不治，年齡最小僅13歲，另有4人性命垂危。官員指出，已排除踩踏事故，朝中毒方向調查。據信，許多死者是慶祝期末考結束而來狂歡的學生，官員和政界人士擔心，可能是未成年飲酒狂歡發生意外。南非是非洲酒飲消費最多的國家之一，雖然合法飲酒年齡訂為18歲，但鄉鎮小酒館不一定遵守相關法規，當局正在考慮修訂酒類販賣場所執照規定。（看完整報導）
國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17起非假日適用
交通部日前宣布將推出國旅振興方案，7月15日上路，近期將公布細節，其中自由行平日（週日至週四）每房每晚最高可折抵新台幣1300元。由於7月15日、16日為假日，因此7月17日是首個適用日。在團體旅遊方面，每團超過15人、旅遊天數為2天1夜以上，每團可補助2萬元；另透過指定補助加碼條件者，最高每團補助3萬元。（看完整報導）
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