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全國步槍協會年會演說 川普挺持武抗「邪惡」

2022/5/28 09:15
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（中央社休士頓27日綜合外電報導）美國德州3天前發生校園槍擊，使得加強槍枝管制呼聲再起，前總統川普今天在全國步槍協會年會表態反對管制，並說應讓正派人民擁有他們所需槍枝自衛，以免遭受「邪惡」攻擊。

法新社報導，他在德州休士頓告訴全國步槍協會（NRA）成員：「我們世界有邪惡的存在，不足以成為讓守法公民放下武器的理由…邪惡的存在正是其中一個讓守法公民武裝的最佳理由。」

他說：「左派推動的各種槍枝管制政策無助於防止恐怖事件發生。絕對沒幫助。」

18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）24日手持一把合法購買的AR-15式步槍在德州尤瓦爾迪（Uvalde）洛伯小學（Robb Elementary School）行凶，造成19名學童和2名教師喪生，這是德州史上死傷最慘重的校園槍擊案。

川普宣讀所有19名學童的名字，形容他們是一名「瘋子」失控下的受害者，然後表示力推槍枝管制「很可笑」。

他還說：「我們所有人必須團結，不分共和黨人和民主黨人，以及在每個州和各級政府，最終強化我們的校園並保護我們的孩子…我們現在需要的是對全國的學校實行由上而下的安全改革。」

德州小學血案後，許多演講者退出今天的全國步槍協會年度大會活動，包括德州州長艾波特（Greg Abbott），但川普25日證實他不會取消出席。

路透社提到，示威群眾在大會場外手持標語，以及有著罹難學童照片的十字架，抗議全美最大槍枝遊說團體「全國步槍協會」和政客阻擋槍枝管制立法。現場可聽到他們高呼「童命關天」（all children matter）。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110528

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