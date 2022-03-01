早安世界》拜登指派跨黨派代表團今訪台 府：台美關係堅若磐石
拜登指派跨黨派代表團今訪台 府：台美關係堅若磐石
俄羅斯對烏克蘭的侵略行動，引發國際對於台海爆發類似衝突的關切，就在此時，美國總統拜登指派一個由跨黨派前任資深軍政官員組成的代表團，預定於3月1日搭乘行政專機抵台訪問兩天。總統府發言人張惇涵2月28日晚間表示，總統蔡英文預定3月2日上午於總統府接見訪團，並設晚宴接待。張惇涵說，訪團成員涵蓋前任民主、共和兩黨政府的高層國安官員，充分展現美國跨黨派對台灣高度支持的共識。國安高層指出，拜登再次指派跨黨派資深代表團訪台，背後具有3大意義，包括台美新的互動模式「快又有效」、展現美國對台海及區域和平與安全承諾的「再保證」、傳達對台海和平與安全的「堅定支持」。白宮印太事務協調官康貝爾指出，這是為了傳達美方對維持和平穩定持久支持的一致性訊息。（看完整報導）
俄羅斯遭金融制裁爆擠兌潮 升息、拋售外幣救盧布
俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，西方國家祭出金融制裁，並將俄羅斯踢出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付系統。俄羅斯人因擔心金融卡失靈或銀行限制提領，各地ATM在2月28日出現領錢人龍。盧布兌美元匯率重貶近3成，俄羅斯當局為挽救貶值至歷史低點的盧布，將基準利率一舉由9.5%調升至20%，並要求出口商拋售持有外幣。俄羅斯中央銀行隨後宣布，莫斯科交易所28日全天暫停股票交易。俄國央行也試圖把原本存放在美國的巨額資金調回國內，但這條路也遭美國切斷，使得莫斯科當局拯救盧布的努力受限。（看完整報導）
俄軍入侵烏克蘭攻勢受阻5300人陣亡 兩國首輪談判無結果
美國高階國防官員2月27日警告，俄羅斯可能正在把對烏克蘭的戰術轉向包圍戰，這將提高民用設施受損以及平民傷亡的可能性。同日，俄羅斯多家通訊社報導，立場傾向莫斯科的白俄羅斯修憲公投通過，放棄國家的非核地位。白俄獨裁總統魯卡申柯表示，可能要求俄國讓核武重回白俄。俄軍入侵烏克蘭進入第5天，攻勢明顯受阻，烏克蘭從總統澤倫斯基以下至全國百姓抗戰意志高昂，首都基輔和主要城市哈爾科夫2月28日一早傳出爆炸聲響，但整體而言，俄軍並未占到上風，陣亡人數已達5300人，超過蘇聯入侵阿富汗9年死亡官兵總數的1/3。俄烏兩國代表2月28日在白俄談判，烏克蘭總統府表明烏克蘭的目標是立即停火，以及俄軍撤離烏克蘭。雙方結束首輪談判後各自返國磋商，計畫繼續進行下一輪談判。（看完整報導）
國際持續援助烏克蘭 美國瑞典提供武器補 丹麥拉脫維亞允國民參戰
繼德國、荷蘭、法國等多國陸續宣布提供武器援助，美國首度同意提供可用來擊落直升機和其他飛機的刺針飛彈。瑞典也打破慣例，自1939年蘇聯入侵芬蘭以來，首度運送反戰車發射器等軍事裝備到烏克蘭。烏克蘭總統澤倫斯基2月27日呼籲外國人士加入「國際軍團」，幫助抵抗俄羅斯入侵。丹麥及拉脫維亞率先響應，同意國人自願前往參戰，幫助烏國軍民抵禦俄軍。民主國家也持續有大規模集會，反對俄國入侵鄰國的行徑，並聲援烏克蘭，柏林2月27日的一場抗議有10萬人參加，政府也在檢討過去對於俄國過於順從的態度。（看完整報導）
CNN：中國對烏克蘭危機反應失當 置自家公民於險地
美國有線電視新聞網（CNN）分析，中國撤離在烏克蘭僑民的計畫慢半拍，且放任國內網友挺俄羅斯，甚至貶抑烏克蘭女性，這樣的態度和應變措施可能置當地中國僑民於危險之中。旅居烏克蘭的華裔影片部落客孫光說，烏克蘭人看到他的中國臉孔，馬上認為他是在當地進行破壞，或是覺得他支持俄羅斯。根據中國官方媒體報導，約6000名中國公民仍待在烏克蘭。（看完整報導）
阿富汗人尋求避風港落腳烏克蘭 如今再攜妻小逃難
40多歲的拉馬尼一年前帶著妻兒離開阿富汗，以為在烏克蘭找到了和平的避風港，如今他卻得攜家帶眷再次踏上逃難之路，這次是在俄羅斯隆隆砲聲中離開，準備投奔波蘭。根據法新社報導，俄羅斯入侵烏克蘭至今，已有數十萬人為躲避烽火進入波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等國家，當中不乏來自阿富汗、剛果民主共和國、印度、尼泊爾等地的學生、移工和難民。（看完整報導）
228事件75週年 總統：轉型正義新里程 層級提升至行政院
今年是228事件75週年，總統蔡英文2月28日在基隆市民廣場的中樞紀念儀式致詞時表示，台灣轉型正義工程將邁向下一個新里程，5月促轉會將提出總結報告、完成階段性工作，下一步將提高層級，由行政院扛起執行的責任。此外，國家不法的平復工作、政治受難者權利回復、創傷及療癒工作，以及政治檔案開放和研究工作等，會移交給不同部會執行。（看完整報導）
桃園米迪幼兒園案增7確診 指揮中心3大策略迎接經濟防疫
2月28日國內新增9例COVID-19本土病例，其中多達7名個案來自桃園市米迪幼兒園群聚案，使得這起幼童、老師和家長染疫人數累計達21人。另外，新北不明感染源父子案及高雄市煉油廠衍生群聚各增一名確定病例。由於米迪幼兒園案疫情發展快速，桃園市政府表示，已掌握相關足跡並擴大匡列居隔，加開採檢站，建立社區防火牆。市府新聞處晚間指出，匡列採檢出3名新街國小學童呈現陽性，已緊急通知全校師生進行採檢，新街國小及附設幼兒園停課至3月11日。另一方面，自3月起防疫措施逐步解封，指揮中心將以部署催種疫苗、提高篩檢與醫療量能、集中檢疫所轉型3項策略，降低解封帶來的衝擊。（看完整報導）
未來一週2波東北季風 北台灣天氣多變
中央氣象局表示，3月1日各地天氣多雲時晴，西半部易有霧，2日及5日因東北季風增強，北部、東北部高溫降至攝氏20度上下，5日影響範圍可能擴及中南部，到時中部和南部溫度也會小幅降低，北部及東半部地區預測將有局部短暫雨，可能會持續影響至7日。（看完整報導）
北市動物園全票漲1倍至120元 因應虧損25年首次調整
台北市教育局近期公告，擬將全票價格從現行新台幣60元調漲為120元，學生及義勇警消等優待票也調漲1倍為60元，票價內含搭乘遊客列車及參觀教育中心費用，但台北市民仍適用原本的價格。根據動物園年度決算書，去年上半年虧損金額就達約1.8億元，109年度到105年度則平均每年虧損約4.8億元，顯示歲入、歲出短差逾4億元已是常態。動物園指出，票價維持25年未調整，鑒於民眾希望「一票到底」的輿情，及連年動物照顧所需成本持續攀升，適度調漲門票價格是不得不為的考量。（看完整報導）
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