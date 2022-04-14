早安世界》新北啟動居家照護 全國單日破千例市府將不再公布足跡
新北啟動居家照護 全國單日破千例市府將不再公布足跡
新北市13日新增本土確診個案264例，市府首次未公布個案症狀及案號，副市長劉和然說，隨著疫情升溫，疫調效果有限，若全國每日新增本土確診數破千例，新北將不再公布個案足跡。同時，市長侯友宜表示，確診人數只會不斷往上攀升，13日起全面啟動居家照護，適用65歲以下、非孕婦及洗腎的無症狀或輕症確診個案。另外，台北市長柯文哲指出，若每天新增確診人數超過200人，就要啟動在家照護。（看完整報導）
未來快篩擬3管道取得 北市盼比照基隆愛心篩檢鎖定中山區等熱區
本土疫情升溫，政府啟動快篩試劑徵收，由中央流行疫情指揮中心分配出貨，徵用數量仍在協商中，近日可望確定。疫情指揮官陳時中13日說，未來快篩販售有3大管道，除了維持可自由買賣的現有市場機制，將再增加2個管道，首先是社區或企業高風險區、檢疫隔離對象的公費快篩配送機制，再來不排除仿照過去口罩實名制，以固定價格配額販售。另外，台北市已向中央申請比照基隆發放大量快篩進行篩檢，目前選定中山區及學校等熱區，無強制性，盼有疑慮的人都可去篩檢。（看完整報導）
本土增744例創史上新高 陳時中：單日有可能破萬例
國內13日新增744例COVID-19本土個案，突破去年5月22日單日721例紀錄，創台灣疫情史上新高，新北市264例最多，台北市141例次之。另外新增3名中症患者，皆為80多歲的長者，3人皆有打過疫苗，目前狀況穩定。媒體詢問台灣未來是否可能達到上萬例高峰，衛福部長陳時中稱有可能，但仍要看疫情發展，目前Rt值約2.0，發展仍會很迅速。（看完整報導）
5至11歲兒童疫苗採購洽談中 BNT莫德納申請擴大至兒童施打
本土疫情升溫，家長擔憂5至11歲兒童沒疫苗可打。衛福部長陳時中13日表示，適合5到11歲小孩的劑型是由輝瑞製造而非BNT，合約有點複雜，目前談判已到最後階段。指揮中心指出，目前共有2款疫苗已向食藥署申請擴增兒童適應症，BNT疫苗申請供5歲至11歲兒童使用、莫德納疫苗則申請6歲至11歲，會由食藥署邀集相關專家進行緊急使用授權審查。（看完整報導）
各縣市是否跟進中央停課標準一次看懂 家長可請防疫照顧假
教育部調整COVID-19全校停課標準，校內有1/3以上班級或10班以上暫停實體課10天，全校可暫停實體課，引起部分家長質疑。教育部長潘文忠表示，會組成應變小組，個別地方或學校如有特殊考量，可透過應變小組討論決定。同時，12歲以下學童、身心障礙學生若配合中央或縣市的停課標準而停課，家長皆可申請防疫照顧假。各縣市也陸續公告措施，新北按照中央標準，台北市、高雄微調，雲林縣則不跟進。（看完整報導）
傳美國5月調2碼全年升息6次 央行：台灣沒必要等幅跟進
美國通膨率居高不墜，聯準會3月已宣布升息1碼，市場預期5月將升息2碼，且全年會升息6次，台灣央行今年3月罕見地同日等幅跟進升息，外界關注央行後續是否也將啟動升息循環，持續升息。央行總裁楊金龍13日表示，台灣沒必要跟進美國等幅升息，後續將關注疫情發展，並考量國際原物料情勢變化、地緣政治風險等影響，適時採行妥適貨幣政策。（看完整報導）
通膨疫情夾擊前2月實質總薪資負成長 今年經濟成長率估保4
行政院主計總處13日公布，今年1至2月工業及服務業實質經常性薪資僅年增0.1%、微幅成長，實質總薪資卻年減0.16%，落入負成長。官員解釋，除物價上漲，服務業去年中受疫情衝擊，營運不佳影響獎金發放也是主因。另外，主計長朱澤民表示，台灣經濟情勢發展得持續關注國際局勢變化，但今年經濟成長率預估值還有4.02%。（看完整報導）
安倍晉三：借鏡烏克蘭 美國應表明防衛台灣決心
洛杉磯時報12日刊出日本前首相安倍晉三的文章，他以烏克蘭戰爭為借鏡，呼籲美國向世界清楚表明當中國入侵時將起身保衛台灣。安倍指出，台灣與烏克蘭處境有3相似之處，包括台灣與中國的軍事實力差距大、沒有正式的軍事盟友，以及中國和俄羅斯一樣都是聯合國安理會常任理事國，衝突發生時聯合國調停功能變得不可靠。而美國過往戰略模糊立場之所以有效，前提在於中國軍力遠不如美國，但時空環境已不同，美國應明確表達保衛台灣立場。（看完整報導）
拜登首度控蒲亭種族滅絕 烏克蘭逮捕親俄議員要求換戰俘
美國總統拜登12日表示，油價不應取決於獨裁者是否宣戰或進行種族滅絕，暗指俄羅斯總統蒲亭軍事入侵烏克蘭，導致國際油價上揚。雖然拜登政府多次稱蒲亭在烏克蘭犯下戰爭罪，也曾指控蒲亭為戰爭犯，但這是拜登首度以種族滅絕形容烏克蘭情況。另一方面，拜登13日宣布對烏克蘭的8億美元（約新台幣232億元）新軍事援助計畫，包括武器、彈藥、裝甲運兵車和直升機等軍援。此外，烏克蘭逮捕蒲亭的好友、親俄國會議員梅維楚克之後，烏克蘭總統澤倫斯基提議讓俄國拿烏克蘭戰俘來換人。（看完整報導）
廣達上海廠停工重創MacBook生產 昆山多家散熱廠停工至19日
中國上海、昆山等地因疫情實施分區封控衝擊台廠，和碩公告上海、昆山廠停工，廣達13日宣布上海廠停工、仁寶昆山廠則公布升級疫情防控措施。分析師表示，蘋果供應商和碩、仁寶停工雖影響iPhone和iPad生產，仍可由鴻海支援、降低衝擊，但廣達停工卻可能讓MacBook生產大受影響。昆山地區則宣布「靜默期」至19日，欣興、亞電、台光電、楠梓電將延長停工，散熱模組廠協禧、建準、雙鴻也陸續配合政策停工。業者表示，後續將透過加班彌補這段時間缺口，但營運成本勢必增加。（看完整報導）
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