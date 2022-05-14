早安世界》單週增逾30萬人確診 第4劑疫苗最快16日開打

單週增逾30萬人確診 第4劑疫苗最快16日開打

根據中央流行疫情指揮中心13日發布的統計，台灣今年累計超過54萬例COVID-19本土病例，其中30萬人是在過去7天確診，個案以20至40歲青壯年為主，染疫後併發中重症的比率仍以90歲以上族群最高，高達11.32%。為提升民眾免疫力，疫情指揮中心宣布最快下週開放65歲以上或60歲以上免疫不全的民眾接種第4劑COVID-19疫苗，須與前一劑間隔超過5個月。另外，總統蔡英文召開防疫諮詢會議，指示3大防疫原則，包括在北北基桃優先增設大型篩檢站，持續簡化確診民眾看診流程與時程，持續增購藥物及快篩試劑等防疫物資，並請行政院整合各部會及指揮中心，就執行細節儘速定案後執行。（看完整報導）

本土增6.4萬例41死 3類人快篩陽性今起親友可代請醫師確認

國內13日新增6萬4972例COVID-19本土病例，並有41例死亡個案及217例中重症，雙創單日新高；重症個案中首見年僅20多歲的產婦，在加護病房使用呼吸器治療中。隨著確診案例持續飆升，許多勞工被雇主要求快篩後才能上班，勞動部13日表示，雇主若要求勞工快篩，費用應由雇主負擔。另外，疫情指揮中心宣布，居家隔離、自主防疫、居家檢疫期間快篩陽性民眾，除了能透過視訊由醫師認定確診以外，14日起也可請親友攜帶健保卡、快篩卡匣至診所請醫師確認確診。此外，教育部、國防部、退輔會附屬醫院及衛福部部立醫院等4大公立醫療體系也將針對6歲以下兒童設置就醫綠色通道，紓緩醫院急診量，避免過多就診者排擠兒童待診時間。（看完整報導）

醫師造謠指「中央徵用台北快篩送高雄」 雙和醫院記大過處分

載運5萬劑快篩試劑的大貨車6日在國道發生車禍後，衛福部新北市雙和醫院麻醉科李姓醫師藉此新聞散布「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」、「那起車禍就是要載（疫苗）去中南部出事的」等謠言，雙和醫院13日經臨時懲戒委員會決議予以記大過處分，若再犯將解聘。李姓醫師出面道歉，承認行為惡劣，對中央及全民、高雄及台北市民及兩市執政團隊造成損害，願負法律責任與接受醫院懲處。（看完整報導）

MSCI調整台股權重兩降一升 台灣成分股增華航長榮航等4檔

指數編纂公司MSCI（明晟）13日公布半年度調整結果，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重分別下調至15.56%、17.9%，已連續13次遭調降，在全球市場指數權重則上調至1.71%。MSCI台灣成分股新增華航、長榮航、力積電、華新4檔，刪除鴻準、上銀、合一3檔。法人表示，MSCI權重調整會影響國際資金在各市場的配置與動向，觀察近年對台股中長線影響持續降低，影響股市的主要因素在經濟基本面、企業獲利狀況以及當時的整體投資氛圍。（看完整報導）

行政院宣告萊劑零檢出地方條例無效 獲憲法法庭裁定合憲

針對台北市、台南市、台中市、嘉義市與桃園市議會提出的釋憲案，憲法法庭13日做成判決指出，進口肉品及其產製品殘留乙型受體素安全容許量標準，屬中央立法事項，行政院宣告地方議會所通過的相關自治條例無效或不予核定均合憲。對此，5市議會聲請釋憲案的發起人均表示無法接受。行政院則說，會依照國際標準與科學證據保障食品安全，替民眾的健康把關。（看完整報導）

300億擴大租金補貼專案7月線上申請 戶數增補貼加碼

為了照顧租屋族，內政部營建署13日指出，「300億元中央擴大租金補貼專案」預計在今年6月公告，有戶數擴大、金額加碼、資格放寬及申請簡便4大亮點。在金額加碼方面，這次計畫以110年度分級租金補貼金額表2000元至8000元作為基本補貼額度；初入社會35歲以下青年及社會弱勢加碼1.2倍，2年內新婚家庭加碼1.3倍，低收入戶及中低收入戶家庭加碼1.4倍，育有未成年子女（含胎兒）家庭，將從1.4倍起，每多生1個就多0.2倍。7月1日至8月31日開放線上申請，租屋族可密切留意。（看完整報導）

北韓35萬人發燒1人染疫死亡 全國沒打疫苗、醫療不足恐釀重大危機

北韓爆發COVID-19疫情，官媒5月13日證實有1人感染Omicron變種病毒死亡，且4月底以來發燒症狀在全國爆炸性蔓延，短時間內就有35萬多人發燒。雖然官媒尚未證實確診病例數，但單在5月12日就有約1萬8000人發燒，截至5月13日有多達18萬7800人隔離治療中，有專家說疫情爆發可能與4月閱兵兵有關。此事引發各方擔憂，因為北韓至今沒有實施COVID-19疫苗接種計劃，且衛生系統資源不足、檢測能力有限，病毒有可能帶來毀滅性打擊。（看完整報導）

陳日君被捕 分析指將衝擊中梵主教任命協議

香港「612人道支援基金」5名信託人日前被警方依涉嫌違反國安法拘捕，當中包括高齡90歲的天主教香港教區前樞機主教陳日君，震驚國際。外界關注陳日君被拘捕是否會影響中梵關係，以及中國和梵蒂岡今年9月到期的「主教任命臨時協議」能否延續。學者分析，樞機在教廷內地位崇高，而且陳日君在上海出生，事件將對中梵主教任命協議的延續造成一定程度的震盪。（看完整報導）

全美配方奶粉短缺 健康與經濟弱勢者深受其害

全美近來爆發配方奶粉嚴重短缺現象，美國網路媒體VOX指出，這要追溯到今年2月亞培公司在密西根州的工廠疑因奶粉污染，導致兩起嬰兒死亡，亞培自願關閉工廠至今，並大規模召回產品。專家指出，這是數十年來最嚴重的嬰兒奶粉短缺，將影響到新生兒和其他仰賴配方奶粉者的健康，同時凸顯美國健保系統疏於照顧健康狀況不佳和社經地位弱勢族群。美國總統拜登與零售商和嬰兒奶粉廠商高層會面，力促他們盡一切可能解決短缺問題。（看完整報導）

太空農業一大步 科學家首度用月球土壤種出植物

科學家首度利用阿波羅計畫中太空人攜回的月球土壤種植植物。結果顯示，種在月球土壤中植物的反應，與生長在如鹽分過多或重金屬土壤等惡劣環境中的植物相似。這項開創性實驗為研究人員帶來希望，有朝一日或許能直接在月球上種種植物，如此一來可以為太空任務節省很多麻煩和費用，便於展開時間更長、距離更遠的太空飛行。（看完整報導）