聯合國承諾撥款2000萬美元 人道援助烏克蘭

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（中央社紐約聯合國總部24日綜合外電報導）聯合國秘書長今天表示，俄羅斯侵略烏克蘭的舉動令人無法接受、但非「不能逆轉」，他宣布撥款2000萬美元（約新台幣5.6億元），擴大聯合國對烏克蘭緊急人道救援。

法新社報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）不到24小時內，二度向俄羅斯總統蒲亭呼籲撤軍。

古特瑞斯在紐約聯合國總部發表一份簡短聲明中說：「這是錯的，這種行為違反聯合國憲章，是不可接受的，但這並非不可逆轉。」他同時也批評俄羅斯對烏克蘭的入侵規模，是歐洲數十年來所未見。

古特瑞斯呼籲蒲亭停止軍事行動，並重申他23日晚間在聯合國安全理事會緊急會議上傳達的訊息：「把軍隊帶回俄羅斯。」

古特瑞斯說，烏克蘭迄今已傳出數十人罹難，「全國瀰漫著恐懼、憤怒和恐怖的氛圍」。

他說，聯合國正在「烏克蘭及周邊地區」擴大人道救援行動，特別是從聯合國中央應急基金（Central Emergency Response Fund）撥款2000萬美元來因應緊急需求。

古特瑞斯表示，聯合國對有需要的人們提供能救命的人道援助，無論他們是誰或身在何處，「保護平民必須是第一要務」。

他說，未來幾天做出的決定將「塑造我們的世界」並直接影響數百萬人，「將這一代人從戰禍中拯救出來還為時未晚」。（譯者：陳怡君/核稿：戴雅真）1110225