早安世界》Omicron BA.5本土首例現蹤 專家：8月恐再有一波疫情
Omicron BA.5本土首例現蹤 專家：8月恐再有一波疫情
中央流行疫情指揮中心宣布，6日新增3萬4499例本土COVID-19病例，包括275例中重症，有95人死亡。台灣並首次出現Omicron BA.5亞變種病毒本土個案，是兩個家人一同到機場接從美國返台的另一位家人後傳染，為一起家庭群聚，匡列一名密切接觸者陰性。醫師強調無論BA.4或BA.5的傳播力都增強，研判8月恐再有一波流行，單日確診數恐回升至5萬例或更高。COVID-19染疫康復者恐出現疲倦、喘、關節痛等長新冠後遺症，但健保署去年12月開設整合門診至今，僅收案1917人，以31歲至50歲最多，健保署呼籲染疫民眾在康復6個月內如身體不適可多利用。（看完整報導）
西安北京出現BA.5亞變種 上海多區封控港澳疫情升溫
中國官方6日通報新增本土病例353例（含確診與無症狀感染），陝西西安市出現首起感染Omicron的BA.5.2亞變種病毒病例，全市實施7天臨時性管控，北京市也通報新增3例BA.5.2病例，官方初步認為是輸入病例引起的本土群聚疫情，宣布要加強進入北京關卡的管控查驗。6月剛宣布贏得抗疫「保衛戰」的上海近日有多家KTV傳出群聚疫情，多個行政區宣布推行大規模核酸檢測及封控。港澳地區疫情也在升溫，香港6日新增2815例確診病例，目前累計住院人數較6月初增加1倍；澳門新葡京酒店爆發群聚感染，初估13人染疫，澳門當局5日下午下令封控，成為澳門首個被封控的旗艦賭場酒店。（看完整報導）
6月CPI年增3.59%飆近14年新高 主計總處估7月可望下降
通膨壓力持續增加，行政院主計總處公布6月消費者物價指數（CPI）年增率3.59%，外食費上漲幅度更達6.38%，兩者都創下166個月、近14年新高。展望未來，主計總處預估CPI高點仍在第2季，7月可望下降，不過年增率逾3%機率仍高，外食費漲幅的高點可能在第3季。（看完整報導）
台股萬四失守創19個月來新低 新台幣也難擋貶勢
台股6日終場跌破萬四大關，收在13985.51點，創19個月來波段低點，大跌363.69點。分析師指出，由於經濟衰退疑慮加深，加上美元指數創高、亞幣競貶，外資加速在台股提款，法人停損賣壓沉重。在台股走跌的同時，新台幣也難擋貶勢，兌美元匯率6日收盤在29.810元，貶4.5分，來到近兩個月新低。（看完整報導）
立委涉貪案 蘇震清廖國棟陳超明徐永明判7年4個月至10年
立委涉貪案一審6日宣判，台北地院依貪污治罪條例收賄罪判處已退出民進黨的立委蘇震清10年有期徒刑、國民黨籍立委廖國棟8年6個月、國民黨籍立委陳超明7年8個月徒刑，前時代力量立委徐永明則依期約賄賂罪判刑7年4個月，全案可上訴。另外，無黨籍立委趙正宇被控違反稅捐稽徵法逃漏稅捐罪部分，北院判處有期徒刑6個月，得易科罰金約18萬元，併科罰金新台幣6萬元，另財產來源不明罪的部分獲判無罪。（看完整報導）
斯里蘭卡宣告破產 物資短缺民眾被迫燒柴煮食
斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫5日對國會表示，斯里蘭卡已經破產，政府用光外匯存底，無法進口不可或缺的重要商品。這個人口2200萬的印度洋島國已歷經好幾個月通貨膨脹飆升和長時間停電的狀況，國內藥品、瓦斯等各類民生物資短缺，民眾逐漸恢復使用柴火烹煮3餐。（看完整報導）
網傳公開信 控上千中國兒童打COVID-19滅活疫苗罹糖尿病
中國國產COVID-19疫苗再被控引發嚴重副作用。中國逾千孩子的父母4日發出公開信，控訴孩子接種科興生物、北京生物等滅活疫苗後罹患第1型糖尿病，孩子要終身注射胰島素，身心備受折磨。今年5月，中國網路也流傳兩封聲稱是白血病患者的公開信，指控接種科興生物、北京生物等COVID-19疫苗後患病，當時已統計上千病例。（看完整報導）
美國打擊中國晶片業 傳施壓荷蘭日本停賣光刻機給中企
彭博新聞社引述知情人士透露，美國正在向荷蘭施壓，要求禁止艾司摩爾（ASML）向中國出售對全球晶片製造業至關重要的主流技術—部分舊款深紫外光光刻機（亦稱「曝光機」）。如果荷蘭同意，目前禁止進入中國的晶片製造設備範圍和類別將大幅擴大，從而可能令中芯國際和華虹半導體等晶片製造商受到沉重打擊。美國官員也試圖向日本施壓，要求日本停止向中國晶片製造商提供相同的技術。日本尼康（Nikon）與ASML在光刻機領域互為競爭對手。（看完整報導）
美國慶遊行槍擊案凶嫌合法擁5枝槍 穿女裝逃逸後自首
在美國伊利諾州芝加哥郊區從屋頂以步槍射殺國慶遊行觀眾的凶嫌克里莫三世5日被控7項一級謀殺罪名。官員透露，凶嫌躲過伊利諾州的紅旗法，合法購得5支槍。紅旗法旨在防止被認為有暴力傾向的人購買槍枝。事發當日，克里莫三世從屋頂向觀看遊行的群眾開了70多槍，行凶後以女性裝扮混入人群。警方說，他花了好幾個星期策畫這起攻擊。（看完整報導）
俄軍砲擊強攻頓內茨克州 拿烏克蘭核電廠當軍事基地
華爾街日報報導，占領烏克蘭札波羅熱核電廠的俄軍部隊，正在將這座歐洲最大的核能發電廠改造成一個前線軍事基地，加劇了電廠和員工數月來的安全危機。另外，俄軍以猛烈砲火強攻烏克蘭東部頓內茨克州，為地面部隊推進作準備。烏克蘭官員6日表示，當地遭到徹夜砲擊，「沒有一個地方安全」，守軍正殊死力抗敵人進犯。（看完整報導）
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