早安世界》本土增82例 陳時中：桃園亞旭、高雄港群聚為社區傳染2大威脅
本土增82例 陳時中：桃園亞旭、高雄港群聚為社區傳染2大威脅
國內22日新增82例COVID-19本土病例，再創今年新高，包括高雄港14例、桃園亞旭電腦公司64例，另外台北市、新北市也有少數新增病例，包括圓山飯店一名廚師確診。高雄港相關疫情一家3口感染經病毒基因定序查明是Omicron的菲律賓株（BA.2），與桃園的疫情無關，是本土Omicron第8條傳播鏈。在桃園，亞旭群聚案擴大採檢414人全數陰性，市長鄭文燦表示，亞旭所在的遠雄自貿港區將增設採檢站，預計採檢超過一萬人。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，高雄疫情傳播很快，但桃園暴露時間更久，是社區傳染2大威脅。（看完整報導）
即日起餐廳採強制實聯制 台鐵高鐵車廂禁飲食
COVID-19本土疫情升溫，指揮中心及政府各部會宣布，進入餐飲業、交通場站、超商及超市等地須嚴格實施實聯制，對餐飲業更是強制要求，未配合的餐廳將禁止提供內用服務。此外交通方面，23日起台鐵、高鐵、客運、船舶、國內航班等運具內禁止飲食，若因生理需求可服藥、喝水、哺乳，場站的固定餐飲區域則可以飲食。高鐵與台鐵對此表示，23日起暫停車廂內販售服務，商務車廂提供的餐點須等下車後才能食用。宗教活動方面，停止辦理遶境、遊行、搶頭香等集會活動，民眾進入宗教場所也禁止飲食。（看完整報導）
本土166病例多為輕症 羅一鈞揭4大症狀皆類似感冒
疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞22日說明，台灣從1月3日自21日累計的166例本土個案皆為無症狀或輕症，沒有中重症患者，最常見的症狀為喉嚨不適，例如喉痛、喉癢與喉乾等，占55%，其次為咳嗽占42%，發燒占27%，流鼻水占15%，都像是一般感冒症狀。羅一鈞提醒，有症狀者務必要注意有無相關足跡重疊或接觸史，而醫師診治感冒病患時也務必提高警覺，除了自身防護外，也要轉診到指定採檢院所，民眾就醫也要戴口罩或者自行用家用快篩確定是否染疫，不要輕忽。（看完整報導）
亞旭電腦未依指示停工、跨縣調度員工未報備 罰90萬元
桃園市政府22日表示，因亞旭電腦在市府下達停工令後，仍有員工違法工作，且未依照移工調派規定等指引、落實分艙等，共開罰60萬元。另一方面，亞旭在疫調時也隱匿中和廠移工至桃園廠支援一事，新北市政府透過「疫調電話打到爆」的方式追查才發現，68名勞工曾被調度支援桃園廠，而亞旭不但未依照規定向市府報備，疫調時又不據實陳述，因此遭依違反就業服務法等課以新台幣30萬元罰款。（看完整報導）
蔣經國圖書館成立 蔡總統：歷史定位由人民決定
「經國七海園區」22日正式開幕，台灣首座總統紀念圖書館「蔣經國總統圖書館」也同時亮相，完整典藏蔣經國生平相關文物及檔案，做為相關研究的重要學術基地。總統蔡英文出席開幕典禮致詞時說，蔣經國曾說過中華民國能生存，主要是堅決反共。她並說，面對當前北京對台灣一波又一波的軍事、政治施壓，蔣經國堅定保台的立場毫無疑問也是當前台灣人民最大的共識，更是共同的課題。蔡總統也說，台灣人民如今看待政治領袖的方式已經和過去完全不同，台灣從威權走向民主，社會對蔣經國歷史定位有許多討論；她認為，每一位總統的歷史定位，都應該由人民決定。（看完整報導）
失業率持續改善 全年達3.95%仍創7年新高
行政院主計總處22日公布去年12月失業率為3.64%，不僅是連續第6個月下降，也是2001年以來同月新低，並回到去年4月疫情爆發前的水準，顯示失業情勢逐步改善中，但2021年全年失業率在疫情影響下升至3.95%，為7年來的新高。（看完整報導）
學測英文考外送、疫苗接種副作用 國文斯卡羅族入題
111學年度學科能力測驗22日進入第2天，英文考科試題取材涵蓋人文、科技、生活等面向，例如外送食物、米其林餐館、慶祝媽祖生日的廟會、疫苗接種產生副作用等都入題。英文作文則提供2張公園圖片，請考生說明心目中理想公園的樣貌與特色並解釋理由。至於國文考科，斯卡羅族歷史入題，探討原住民的歷史文化。國文作文方面，第1大題以樂齡出遊為題，要考生思考如何照顧到長者生理與情感的需求；第2大題則以「當我打開課本」為題，邀考生分享自己探索課本與知識的體會。（看完整報導）
香港第5波疫情大爆發篩檢3.5萬人 日本全境單日新增逾5萬例
香港爆發第5波本土疫情，22日新增COVID-19本土病例破百，主因是新界的葵涌邨出現嚴重的社區傳播，該邨是香港居住人口最多的國宅，共有16座大樓、居民3.5萬人。特首林鄭月娥宣布圍封葵涌邨多座大樓，且所有居民都要強制檢測。日本疫情近日也快速升溫，包括東京都、大阪府、京都府等地22日單日新增確診病例都創下當地新高紀錄，日本全境單日新增首次超過5萬例，也是連續5天創歷史新高。（看完整報導）
中國透過資助影響學術獨立 荷蘭大學終止合作
荷蘭媒體近日披露中國資助「阿姆斯特丹自由大學」人權研究計畫，報導指出，中國西南政法大學在2018年至2020年期間，每年挹注25萬至30萬歐元（約新台幣785萬元至943萬元）資助阿姆斯特丹自由大學設立「跨文化人權中心」（CCHRC），除出版學術刊物和召開學術研討會外，並在網站為中國人權及維吾爾勞改等議題辯護，也倡導所謂非西方中心的「全球人權觀」。這引發荷蘭各界重視，最後學校表示將終止合作計畫。（看完整報導）
敘利亞肢體殘缺難民父子照引迴響 全家赴義大利展開新生
一張失去一條腿的敘利亞難民父親舉起天生無四肢兒子的照片，奪下去年國際攝影大賽首獎，並引發廣大迴響。照片中的父親納札爾在市場遇到爆炸而受傷，為了躲避戰亂，多年前帶著全家從敘利亞逃至土耳其。這張感人且令人震撼的照片登上義大利媒體頭版，並透過社群媒體傳播至全世界後，攝影大賽主辦單位採取行動，為父子倆募款，如今一家人將前往義大利展開新生活。（看完整報導）
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