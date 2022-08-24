早安世界》7月餐飲業營收創同期新高 全年可望正成長

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7月餐飲營收創同期新高全年可望正成長 工業生產指數30紅

經濟部統計處23日公布7月工業生產統計顯示，今年前7個月工業生產指數比去年同期成長4.43%，製造業年增4.56%。受惠於國際品牌行動裝置新品拉貨效應、新興科技及企業數位轉型需求持續，7月工業生產指數為135.9，年增1.12%，其中製造業指數為136.88，年增1.03%，均創歷年同月新高，並且是連續第30個月出現正成長。此外，餐飲業受惠於疫情降溫、國旅補助、暑期旅遊潮與低基期因素，7月營業額748億元創歷年同月新高，年增率達75.8%，也創下歷年單月最大增幅，並且是連續3個月正成長，樂觀預估全年可望迎來疫情爆發後的首次正成長。（看完整報導）

颱風馬鞍外圍環流影響 東南部、恆春半島防大雨

中央氣象局23日表示，受侵襲菲律賓的颱風馬鞍外圍環流影響，23日晚間至24日台灣東南部、恆春半島有陣雨或雷雨，並可能有大雨、豪雨發生，南部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨；東北部、東部及南部沿海需防長浪。花蓮縣縱谷24日有機會再次出現38度極端高溫，台北、新北等地有機會出現36度高溫。（看完整報導）

林信吾稱遭噴辣椒水才抓狂揮刀襲警 檢依殺人強盜等罪聲押

台南襲警案凶嫌林信吾23日清晨落網後，供稱因警員朝他噴辣椒水才會抓狂揮刀攻擊。市警局說明林信吾逃亡不用手機、不聯繫親友宛如孤鳥，警方一路北上最後動員68人埋伏逮人。新竹市警方還原現場指出，台南市警局通報嫌犯在高雄搭乘客運北上可能至新竹市下車，經確認林信吾為新竹站唯一下車旅客，警力從國道交流道下開始部署，停車站點周圍路邊、巷弄、車上也都有刑警埋伏，直到嫌犯到站下車且車門關上後才趨前壓制，圍捕時未用到一槍一彈。林信吾被捕後遭警方偵訊超過8小時，晚間以殺人、強盜、竊盜等罪嫌移送台南地檢署，檢方複訊後向台南地院聲請羈押。（看完整報導）

近10年49人脫逃2人未緝獲 外役監擬排除重案受刑人

林信吾原在外役監服刑，請假逾期未歸後犯下台南襲警案引發關注。法務部矯正署指出，外役監近10年共計有49名受刑人脫逃，其中有2人仍未緝獲。法務部長蔡清祥對此表示，未來將提出相關修法，排除殺警等重大刑案的受刑人至外役監服刑。行政院發言人羅秉成說，政院大力支持擴充警察裝備，對於警械使用條例修法重點是放寬警械使用範圍，讓員警沒有後顧之憂，希望在立法院下個會期能優先處理。（看完整報導）

涉違背職務收取不當利益 宜蘭縣長林姿妙遭起訴

宜蘭地檢署偵辦縣府等機關涉貪弊案，23日發布偵查結果，縣長林姿妙因涉違背職務不當利益與特殊洗錢等罪嫌遭起訴，檢方建請法院從重量刑。起訴書指出，縣長官邸有個保險櫃，廉政署當初在搜索後，林姿妙女兒林羿伶、林姿妙兒子林佑澤、前立委楊吉雄及楊吉雄胞弟楊耀火等4名被告將藏在櫃內的物品轉放到行李箱，再接力載送並銷毀其中部分資料。林羿伶等4人對於行李箱所裝物品內容說法不一，已另案辦理。（看完整報導）

彭博：美中關係緊張 iPhone14印度生產進度擬加快

彭博報導，蘋果公司打算在首批於中國製造的iPhone 14出貨約兩個月後，開始在印度製造同系列智慧型手機，以縮短兩地生產的時間差。知情人士透露，為蘋果代工的鴻海在研擬從中國運送零件到印度清奈郊外的工廠組裝iPhone14的程序，長期目標則是讓印度與中國的蘋果手機生產線同步開始生產。蘋果手機在印度生產的時間原本比在中國晚6到9個月。（看完整報導）

新疆再教育營倖存者被囚3年逼唱紅歌 北京持續建營地

北京當局頻頻透過官媒營造新疆再教育營正常無害的形象，但美國之音23日報導，曾被關押其中的倖存者揭穿這一切都是造假。現年55歲的古麗巴哈爾．海提瓦吉從克拉瑪依的看守所、拘禁營到被指定監視居住，期間遭折磨囚禁將近3年，即使倖存離營多年一切仍歷歷在目。她說，在教育營的人每天很早起床，上11個小時的課，學習中國政府設定的課程，歷史、法律、中文，而且每個星期都要學一首「紅歌」，例如「沒有共產黨就沒有新中國」。（看完整報導）

Omicron傳染力強難阻絕 本週病例數預估增10%

國內23日新增2萬6095例本土個案，中重症28例，其中16人死亡，另有287例境外移入。染疫死亡個案數平8月16日單日最低紀錄，中重症人數則是5月3日後相隔112天新低。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，上週確診數約15萬例，是連續11週下降以來首度回升，預計本週可能達到16萬例，上升幅度約達10%。（看完整報導）

米其林必比登推薦名單首納台南高雄 4都59家新入選

米其林指南的必比登推介名單23日揭曉，首次入列的台南和高雄分別有27及20個店家入選，包含知名的阿美飯店、大勇街無名鹹粥、鴨肉珍、老新台菜等店家。米其林指南表示，這份名單囊括了20個料理種類與風格，充分顯現在地飲食文化的多元與豐富。（看完整報導）

悠遊國旅自由行補助使用率破7成 估9月8日用完

悠遊國旅7月15日起跑，據觀光局最新統計，自由行部分使用房間數截至23日下午4時已超過120萬房，使用率破7成，預估9月8日就會用罄。旅客如果打算配合優惠活動截止日調整出遊計畫，可與旅宿業者依個別旅客訂房定型化契約規定辦理。（看完整報導）